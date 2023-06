Fleet care management prvýkrát na Slovensku. B. Braun dodáva inštrumentárium do Nemocnice Bory

19.6.2023 (SITA.sk) - Servisné práce, priebežná optimalizácia, ale aj analytika využívania operačného inštrumentária alebo prípadné výmeny nástrojov. Novootvorená Nemocnica Bory využíva tzv. Fleet Care management. Skupina B. Braun CZ/SK dodala inštrumentárium pre 14 operačných sál a 4 zákrokové sály. Kontrakt je podpísaný na 6 rokov.

Viac ako 1250 typových druhov operačných nástrojov a kontajnerových systémov, 93 vozíkov. Spolu viac ako 1,5 kamióna operačných nástrojov s hmotnosťou 2,5 tony. K tomu aj motorické systémy ako napríklad vŕtačky alebo pílky. To všetko tvorí dodávku, ktorú poskytla Skupina

B. Braun CZ/SK slovenskej Nemocnici Bory v rámci tzv. Fleet Care managementu. Ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku.

"V Nemocnici Bory realizujeme prvú inštaláciu Fleet Care operačného inštrumentária a kontajnerových systémov v rámci Slovenskej republiky. Zjednodušene povedané – ide

O operatívny leasing operačného inštrumentária a kontajnerových systémov. Našim zákazníkom túto službu poskytujeme za účelom rozšírenia portfólia a zvýšenia kvality služieb,” popisuje špecialista na chirurgické nástroje a technológie B. Braun Ing. Juraj Kolenčík, PhD., MBA. Nástroje vyberali zástupcovia nemocnice priamo v továrni B. Braun v nemeckom Tuttlingene viac ako týždeň. Celkovo sa dodávka inštrumentária pripravovala tri roky. "Bolo potrebné spojiť sa s veľkým hráčom na trhu. B. Braun je jedna z mála firiem, ktorá dokáže zastrešiť tak obrovský objem operatívy," hovorí medicínsko-technický manažér Nemocnice Bory MUDr. Milan Marinčák. V súčasnosti prebieha preberanie všetkých nástrojov, rozbaľovanie, fyzická kontrola, skenovanie kódu každého nástroja do informačného systému nemocnice a následné rozmiestňovanie nástrojov do jednotlivých setov.

OPERAČNÉ NÁSTROJE BEZ STAROSTÍ

"Služba Fleet Care poskytuje zákazníkom istotu, že budú mať vo svojich operačných sitách nástroje iba v prvotriednej kvalite a len tie, ktoré naozaj potrebujú. Po celý čas poskytovania služby Fleet Care garantujeme Aesculap štandard. Ide o dlhodobú službu určenú na obdobie niekoľkých rokov,” dodáva Juraj Kolenčík. Nemocnica si od B. Braun zakúpila službu, ktorá zahŕňa analýzu nástrojov, kontajnerov a procesov, optimalizáciu sít a konzultácie, implementáciu a digitalizáciu, inštrument management a školenia. "Ide o komplexnú službu šitú na mieru podľa potrieb

A rozsahu operačných výkonov. Súčasťou projektu bol aj audit sterilizačných procesov

A predsterilizačnej prípravy vrátane nastavenia prístrojov a postupov na pracovisku centrálnej sterilizácie. B. Braun s konceptom prišla ako s prelomovou zmenou myslenia v oblasti nákupu

A starostlivosti o chirurgické nástroje a sterilizačné kontajnery," vysvetľuje MUDr. Alan Munteanu, člen vedenia B. Braun CZ/SK, do kompetencie ktorého Fleet Care management patrí. Služba Fleet Care nerieši len a výlučne cenu nástrojov, ale najmä ich dlhú životnosť a udržateľnosť vo výbornej kvalite v súvislosti s ďalšími pridanými hodnotami, ako je autorizovaný servis či pravidelné školenia personálu v starostlivosti o nástroje.

PRESNÉ DOHĽADANIE NÁSTROJOV

"Na samotnom začiatku spolupráce si klient vybral inštrumentárium priamo v Nemecku

V špeciálnom showroome, kde si tiež mohol jednotlivé nástroje vyskúšať. Taktiež bola vykonaná analýza sterilizačnej a predsterilizačnej prípravy. V súčasnosti je už inštrumentárium do nemocnice dodané, prebieha kontrola a jeho samotná implementácia,” popisuje Juraj Kolenčík.

Nemocnica Bory je jednou z mála nemocníc, ktorá sleduje operačné inštrumentárium na úroveň každého jedného nástroja. Dokáže presne dohľadať, ktorý nástroj sa v ten daný moment používa, kde sa nachádza. Dokáže aj spätne dohľadať, kedy a kde bol nástroj použitý. Pri poskytovaní celej služby je kladený dôraz najmä na bezpečnosť nielen pre pacienta, ale aj pre nemocnicu. "Služba Fleet Care pre zákazníka znamená aj to, že ak sa v inštrumentáriu objaví nástroj, ktorý nesplní Aesculap štandard, napríklad je tupý či iným spôsobom poškodený, automaticky mu posielame náhradný. Prípadne si môže nástroj vziať zo svojho zásobného inštrumentária. Je teda jasne dané, že zákazník má inštrument po celý čas poskytovania služby k dispozícii v požadovanej kvalite aj

V požadovanom čase,” vysvetľuje Juraj Kolenčík.

NIEKOĽKOTONOVÁ DODÁVKA INŠTRUMENTOV

Nemocnica Bory dostala celkovo 20 073 kusov nástrojov. Ide o 1257 najrôznejších typov inštrumentov. "Vybavenie sa týka množstva odborov. Je určené pre chirurgiu, ortopédiu, neurochirurgiu a ďalšie odvetvia medicíny naozaj naprieč celým spektrom. Úzka spolupráca

S firmou B. Braun bude spočívať v starostlivosti a príprave inštrumentária, čo je pre nás veľmi dôležité – najmä z hľadiska životnosti inštrumentov,” podotýka manažérka ošetrovateľstva Nemocnice Bory Mgr. Zuzana Norovská. Nemocnica je prvým zariadením svojho druhu na Slovensku, ktoré službu Fleet Care využíva. V Česku má B. Braun uzavretý kontrakt na Fleet Care management s Nemocnicou Šumperk, ktorá je takisto v rukách súkromného investora, a po novom rokuje aj s prvou štátnou Oblastnou nemocnicou v Mladej Boleslavi. "Dúfame, že podobnú službu budú čoskoro využívať aj ďalšie slovenské nemocnice,” hovorí MUDr. Alan Munteanu. "Z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ekonomiky je to veľmi výhodné pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Veríme, že táto spolupráca bude obojstranne prospešná a že následne dôjde k prolongácii kontraktu,” dodal k zákazke medicínsko-technický manažér Nemocnice Bory Milan Marinčák.

POSTUPNÉ UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY

Nemocnica Bory v Bratislave patrí medzi najmodernejšie nemocnice v strednej Európe, ktorá od pondelka 3. apríla postupne spustila ostrú prevádzku prvých špecializovaných ambulancií, rádiologického oddelenia a pracoviska radiačnej onkológie. Doteraz najväčšia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva v hodnote 250 miliónov eur má priniesť novú úroveň kvality a vyššiu dostupnosť akútnej aj plánovanej liečby. Nemocnica bude svoje jednotlivé časti uvádzať do prevádzky postupne, plnohodnotnú prevádzku by mala dosiahnuť na jeseň tohoto roku. Zdravotná starostlivosť bude pacientom poskytovaná v systéme verejného zdravotného poistenia.

V súčasnosti má Nemocnica Bory uzavreté zmluvy na prvú etapu medicínskych programov so všetkými zdravotnými poisťovňami. V nemocnici je celkovo 14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných miestností namiesto boxov, aj centrálna robotická prípravňa liekov. Celkovo nemocnica ponúkne viac ako päťdesiat špecializácií. Zdravotná starostlivosť je organizovaná v multidisciplinárnych programoch, využívajú sa inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, nechýba ani jednolôžkový štandard pre pacienta. Atraktívnu prácu tu môžu nájsť najlepší lekári z domova aj zo zahraničia. Ambíciou nemocnice je tiež vytvoriť akademické zázemie najmä pre postgraduálne štúdium.

Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Ing. Ľuboša Lopatku chce nemocnica konkurovať súčasným zdravotníckym zariadeniam v regióne. Na začiatku apríla bude v nemocnici pracovať viac ako 500 zamestnancov, cieľový stav počas plnej prevádzky bude 1500 pracovníkov.

Výstavba nemocnice bola zahájená v roku 2018, stojí za ňou spoločnosť Penta Investments. Tá podniká v rôznych sektoroch, na Slovensku v zdravotníctve prevádzkuje okrem regionálnych nemocníc aj sieť polikliník, lekární a jednu z troch zdravotných poisťovní. Nemocnica Bory patrí do spoločnosti Svet zdravia. "Spoluprácu si veľmi vážime a urobíme maximum pre to, aby po šiestich rokoch bola zmluva na ďalšiu spoluprácu predĺžená," uzatvára za vedenie Skupiny B. Braun CZ/SK MUDr. Alan Munteanu.

