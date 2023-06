Firmu na výrobu vakcíny proti koronavírusu museli evakuovať pre podozrivý balíček

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britská farmaceutická výrobná spoločnosť, ktorá vyrába vakcíny proti koronavírusu, musela v stredu čiastočne evakuovať svoj závod po tom, čo tam doručili „podozrivý balíček“.

Britská pobočka firmy Wockhardt, sídliacej v indickom Bombaji, v závode v severnom Walese vyrába očkovaciu látku proti koronavírusu spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity. Balíček dostala ráno a následne naň upozornila úrady.

„Na základe odbornej rady sme miesto čiastočne evakuovali až do úplného vyšetrenia. Bezpečnosť našich zamestnancov a kontinuita podnikania majú naďalej prvoradý význam,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Polícia regiónu Severný Wales informovala, že riešia „trvajúci incident“ vo Wrexham Industrial Estate, pričom uzavreli cesty a požiadali obyvateľov, aby sa oblasti do odvolania vyhýbali. Ministerstvo obrany zase uviedlo, že na miesto privolali tím na zneškodnenie munície, ktorý v závode pomáha úradom.

Firma zamestnáva 400 ľudí. Neuviedla však, koľko presne evakuovala.

Wockhardt UK uzavrela dohodu s britskou vládou, ktorá vyhradila výrobnú linku vo waleskom závode na zabezpečenie dodávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

