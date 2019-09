Firma Up Slovensko získala zákazku na stravenky pre ministerstvo obrany za takmer 15 miliónov eur

BRATISLAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o., so sídlom v Bratislave (predtým Le Cheque Dejeuner, s. r. o., do konca roka 2017) získala zákazku na zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok za 12,43 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (14,91 mil. eur vrátane DPH).

Firma uspela v tendri Ministerstva obrany SR na poskytovanie straveniek v papierovej forme počas štyroch rokov na základe elektronickej aukcie. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Uzavreli dohodu s ministerstvom

Predpokladaná hodnota zákazky, publikovanej začiatkom mája tohto roka, bola 13,94 mil. eur bez DPH (16,73 mil. eur s DPH). Firma Up Slovensko už uzavrela rámcovú dohodu s ministerstvom obrany na dodanie straveniek v predpokladanom množstve 3,452 mil. kusov v nominálnej hodnote 3,60 eura pre 74 vojenských útvarov, správ vojenských obvodov a stredísk prevádzky objektov Ozbrojených síl SR. Rámcová dohoda je platná do 31. októbra 2022.

Ponuky v tendri predložili štyria uchádzači - okrem Up Slovensko ešte DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Žilina, GGFS, s. r. o., Bratislava a Edenred Slovakia, s. r. o., Bratislava. Spoločnosť podnikateľa Ivana Kmotríka GGFS ako jediná nesplnila požiadavky na dodanie straveniek ako cenín, teda v papierovej podobe, čo platobná karta nespĺňala.

Hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková pre agentúru SITA potvrdila, že firma GGFS podala žiadosť o nápravu a následne aj námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, ten ju však zamietol.

Vylúčili ich pre inú formu poukážok

ÚVO zdôvodnil zamietnutie námietok spoločnosti GGFS tým, že rozhodovacia prax úradu sa ustálila pri výbere formy používania stravných lístkov tak, že rozhodnutie kontrolovaného o výbere formy stravných poukážok, ktorými chce zabezpečiť stravovanie zamestnancov, je v súlade s právomocou kontrolovaného.

"To znamená, že je v plnej kompetencii kontrolovaného určiť, vzhľadom na svoje potreby, opis predmetu zákazky vrátane samotných požiadaviek naň spôsob, resp. formu stravných lístkov," uviedol pre agentúru SITA predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Úrad mal v danom prípade podľa Hliváka za to, že kontrolovaný si môže vzhľadom na rozsah zabezpečovania stravovania v blízkosti svojich pracovísk nachádzajúcich sa na celom území Slovenska vybrať, že bude požadovať papierové stravné lístky.

Riziko elektronických kariet

A to vzhľadom na využiteľnosť tejto formy stravných poukážok vo všetkých miestach dodania a z dôvodu, že v prípade pripustenia možnosti zabezpečiť stravovanie formou elektronických kariet by sa mohlo stať, že kontrolovaný nezabezpečí svoju povinnosť vyplývajúcu mu priamo zo Zákonníka práce.

"Vzhľadom na skutočnosť, že zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet nie je možné zabezpečiť pre zamestnancov kontrolovaného vo všetkých miestach ich dodania, úrad v rozhodnutí skonštatoval, že kontrolovaný je oprávnený stanoviť si predmet zákazky takým spôsobom, že stravovanie pre jeho zamestnancov bude zabezpečované iba prostredníctvom papierových stravných lístkov," zdôraznil predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Ako dodal, to je jediná forma využiteľná v blízkosti všetkých pracovísk kontrolovaného, pre ktoré sú stravné poukážky určené.

