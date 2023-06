Firma Dedoles čelí problémom s dostatkom hotovosti, pripravila ozdravný plán a vstupuje do procesu reštrukturalizácie

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Dedoles čelí krátkodobým problémom s dostatkom hotovosti, keď z dôvodu dramatického poklesu na trhu e-commerce, vojne na Ukrajine a všeobecnej neistote spotrebiteľov z rastúcej inflácie nie je dočasne schopná splácať všetky svoje záväzky včas.

„V Dedolese sa nám za desať rokov podarilo vybudovať unikátny biznis model, ktorý je schopný reagovať na aktuálne potreby zákazníka, stali sme sa tak najväčším slovenským e-shopom. To, že náš model funguje dobre, dokazujú nielen finančné ukazovatele v uplynulých rokoch, ale aj to, že napriek zložitým časom sme stále schopní generovať tržby, expandovať a predávať naše produkty v 21 krajinách.

Dedoles preto potrebuje iba získať čas na ozdravenie, na čo chceme využiť dostupné legislatívne nástroje. Nehľadáme cestu ako odpísať naše dlhy, ale práve naopak, chceme splatiť naše záväzky,“ uviedol CEO spoločnosti Jaroslav Chrapko.

Na základe pozitívnych výsledkov, kedy sa spoločnosti podarilo zvýšiť tržby na 92 mil. eur, sa v roku 2021 pripravovala na ambiciózny rastový program. Počas uplynulého roka zásadným spôsobom zvýšila počet zamestnancov a investovala nielen do marketingu a budovania značky, ale aj do informačných systémov a najmä do nového skladu.

K očakávanému rastu však neprišlo. E-commerce zároveň v porovnaní s obdobím lockdownov a vrcholiacej pandémie zažíva šok a pokles aj v iných firmách v sektore, a tým neposkytuje dostatočnú mieru stability pre záujem strategických investorov.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz