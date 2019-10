Finančná správa už vydala desaťtisíce kódov eKasa klient, niektorým podnikateľom hrozia pokuty

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Finančná správa už vydala viac ako 203-tisíc kódov pokladnice eKasa klient. Počet vydaných kódov tak zodpovedá takmer 85 % aktuálne používaných pokladníc.

Pokuty za nezavedenie eKasy

Správca daní však pripomína, že ak sa chcú podnikatelia vyhnúť pokute za nezavedenie eKasy, musia o pridelenie kódu pokladnice požiadať do konca júna.

„Finančná správa upozorňuje, že v zmysle zákona bude musieť pokutovať tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019 nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti schválenej novely zákona nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa,“ informuje hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Poslanci parlamentu totiž minulý týždeň schválili novelu zákona o elektronickej registračnej pokladnici a upravili tak podmienky pre oblasť kontroly.

A to tak, že pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka. Respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Žiadosti vybavujú priebežne

Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, majú podľa finančnej správy povinnosť naďalej používať eKasu. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú po 1. júli 2019.

Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v elektronickej registračnej pokladnici a nedisponujú eKasou, musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019.

„Uvedené však platí len za podmienky, že do účinnosti schválenej novely zákona požiadali o pridelenie kódu eKasy,“ povedala hovorkyňa finančnej správy.

Finančná správa tak bude pokutovať tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019 nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti schválenej novely zákona nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa. „Finančná správa vybavuje žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient priebežne,“ dodala Skokanová.

