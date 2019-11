Finančná správa označila podozrenia liberálov za klamstvá a osobný útok na Makóa

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) – Predstavitelia SaS na piatkovej tlačovej konferencii o údajných daňových podvodoch pri vývoze investičného zlata klamali. Tvrdí to finančná správa v reakcii na vyjadrenia poslanca za SaS Jozefa Rajtára a bývalého námestníka riaditeľa colnej správy Petra Cvika o tom, že dve firmy mali v uplynulých rokoch fiktívne vyviezť zo Slovenska takmer 5 ton investičného zlata za takmer 150 mil. eur za účelom vyplácania nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty.

„Finančná správa je síce viazaná daňovým tajomstvom, disponuje však dôkazmi, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že ide o klamstvo,“ uviedla v reakcii hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Osobný útok na Makóa

Ako dodala, obchodníkom s investičným zlatom totiž nevzniká v súvislosti s obchodovaním s touto komoditou nadmerný odpočet, nakoľko obchodovanie s investičným zlatom je oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Vyšetrovanie tejto problematiky pritom podľa hovorkyne nepatrí ani do kompetencií Kriminálneho úradu finančnej správy.

„Vyzývame účastníkov tlačovej besedy, aby si pred tým, ako začnú šíriť účelovo nepravdivé informácie, naštudovali príslušnú daňovú aj kompetenčnú legislatívu a dôrazne žiadame o vynechanie finančnej správy z účelových fabulácií. Prezentované informácie vnímame ako osobný, ničím nepodložený útok na osobu riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy,“ uvádza sa v reakcii finančnej správy.

Obvinenia liberálov

Poslanec za SaS Jozef Rajtár a bývalý námestník riaditeľa colnej správy Peter Cvik na piatkovej tlačovej konferencii vyslovili podozrenie, že podvodníci mali od štátu vyťahovať na vratkách dane z pridanej hodnoty peniaze za fiktívne vývozy investičného zlata. Bývalý námestník Cvik pritom tvrdil, že o vyplatení vratiek za tieto obchody vie.

Ako dodal, v tomto prípade podľa neho nešlo o nič iné, ako o reťazenie dane z pridanej hodnoty a odpočtov. Konateľom navzájom nástupníckych firiem, ktoré zlato vyvážali, totiž mal byť človek, ktorý pôsobí v ďalších zhruba 160 spoločnostiach. "Zjednodušene povedané krádež," povedal Cvik.

Obaja pritom v tejto súvislosti kritizovali najmä nečinnosť Kriminálneho úradu finančnej správy. Poslanec Rajtár preto vyzval ministra financií Petra Kažimíra, aby na finančnej správe urobil poriadok a zabezpečil, aby súčasný šéf Kriminálneho úradu Ľudovít Makó bol zbavený funkcie. Rajtár šéfa úradu kritizoval aj predtým v súvislosti s podhodnotenými dovozmi tovarov z Ázie aj v ďalších prípadoch.

Kažimírova reakcia

Minister financií Peter Kažimír v piatok reagoval, že finančná správa je samostatná inštitúcia a v jeho kompetencii je menovať prezidenta finančnej správy.

„Predpokladám, že finančná správa na takéto odhalenie bude reagovať. A bude veľmi zaujímavé, aký bude výsledok a ja pevne verím, že ak by to nebola pravda, tak sa dotyční ospravedlnia, pretože neustále nahlodávajú dôveryhodnosť tej inštitúcie. Ak to je pravda, tak to treba vyšetriť a treba chytiť tých ľudí, ktorí sa na tom podieľajú, alebo to prehliadajú,“ povedal minister.





