Finančná správa odhalila vyše 27 ton nelegálneho tabaku, zabránila škode za vyše dva milióny eur (foto)

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa pri zásahu v obci Svätoplukovo (okres Nitra) a v Trnave zaistila 27,7 tony nelegálneho tabaku. Ide o druhý najväčší záchyt tabaku na Slovensku za posledné dva roky, ktorý sa podaril Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS).

Vďaka akcii s krycím názvom Kopanice sa im podarilo zabrániť škode na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vo výške 2,5 milióna eur. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.

Na akcii sa podieľal aj Colný úrad Nitra a Colný úrad Trnava. Ozbrojení príslušníci finančnej správy vykonali dve prehliadky nebytových priestorov v obci Svätoplukovo a v Trnave. Tabak bol uložený v 231 kartónových krabiciach. Okrem neho zaistili kriminalisti aj technologické zariadenie na sušenie tabaku a zadržali päť osôb, ktorých následne vyšetrovatelia vypočuli v rámci trestného konania.

Zadržané osoby sú podozrivé z trestného činu krátenia dane a poistného, nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu