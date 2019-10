Finančná správa eviduje viac daňových priznaní ako vlani, ale čas na ich podanie sa kráti

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Finančná správa evidovala päť dní pred riadnym termínom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 o vyše desatinu viac podaných daňových priznaní, ako to bolo v rovnakom období vlani.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, k 27. marcu evidovali 264,5 tis. spracovaných daňových priznaní fyzických osôb typu A, 278,6 tis. priznaní fyzických osôb typu B a 90,4 tis. daňových priznaní právnických osôb. Medziročne tak počet podaní k rovnakému dátumu stúpol o 12 %.

Nové elektronické podávanie

„V tomto momente tak predstavuje celkový počet podaných daňových priznaní už 60 % z celkového množstva daňových priznaní podaných v roku 2018 za celý rok,“ uviedla Skokanová s tým, že v tejto štatistike ešte nie sú zahrnuté síce doručené, ale zatiaľ nespracované daňové priznania a oznámenia o predĺžení lehoty.

„Zatiaľ nespracovaných, ale prijatých, máme ďalších 99,8 tis. daňových priznaní dane z príjmu a 34 tis. oznámení o predĺžení lehoty. Celkovo evidujeme 102,9 tis. oznámení o predĺžení lehoty,“ dodala.

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov je v tomto roku špecifické najmä pre novú povinnosť elektronického podávania pre všetky firmy a samostatne zárobkovo činné osoby. Objavovali sa preto pochybnosti, či všetci daňovníci budú schopní takto daňové priznanie podať a či nevzniknú pri ich podávaní problémy.

Finančná správa však tvrdí, že daňovníci si svoje povinnosti plnia, preto je predčasné hovoriť aj o prípadných sankciách pre tých, ktorí si daňové priznanie podať nedokážu, resp. to nestihnú. Správca dane pripomína, že daňovníkov na nové povinnosti dlhodobo upozorňuje cez informačné kampane, v aktuálnom období tiež rozšírila úradné hodiny a posilnilo sa aj call centrum finančnej správy.

Daňovníkom zostáva len niekoľko dní

Podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok môžu pritom ešte stihnúť aj daňovníci, ktorí stále nemajú vybavenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.





Do konca riadneho termínu na podanie daňového priznania však zostávajú do 1. apríla už len posledné dni, preto by mali daňovníci, ktorí si chcú vybaviť elektronickú komunikáciu, čím skôr konať.





Zvýšený nápor je v tejto súvislosti podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej cítiť najmä v Bratislave, kde treba očakávať dlhšie čakacie doby.





Ak majú daňovníci elektronický občiansky preukaz s čipom, vedia sa podľa Skokanovej zaregistrovať a autorizovať na elektronickú komunikáciu bez potreby návštevy daňového úradu a to v priebehu niekoľkých minút. V prípade autorizácie pri dohode o elektronickom doručovaní trvá autorizácia v priemere 1 až 3 dni.

