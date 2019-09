Finančná správa chce podnikateľom uľahčiť prechod na eKasu, rozšírila prevádzkové hodiny call centra

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) - Finančná správa rozšírila od pondelka prevádzkové hodiny call centra. Informácie o eKase budú dostupné až do 4. júla, vrátane víkendu, vždy v čase od šiestej ráno do desiatej večer.

Chcú uľahčiť prechod na e Ka su

Týmto opatrením chce finančná správa podľa jej vyjadrení podnikateľom uľahčiť prechod na projekt eKasa a poskytnúť odborné informácie. Pôvodne avizovaná nonstop prevádzka call centra sa vzhľadom na legislatívne zmeny ruší.

Poslanci schválili minulý týždeň prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019, za splnenia podmienky požiadania o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Termín spustenia eKasy, 1. júl, zostáva v platnosti.

Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa však nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Týždenne vybavia tisíce dopytov

Call centrum finančnej správy vybaví v priemere každý týždeň 2 400 telefonických a 2 300 písomných dopytov týkajúcich sa projektu eKasa. Klienti získajú na call centre finančnej správy pomoc nielen pri bežných prevádzkových otázkach, ale rovnako aj pri zložitejších technických otázkach.

Odpovede na všetky takéto otázky nájdu klienti aj priamo na portáli finančnej správy spolu s prehľadnými informačnými materiálmi.

Ostatné voľby budú fungovať v rámci štandardných prevádzkových hodín, a to každý pracovný deň od ôsmej rána do štvrtej poobede. Výnimkou budú na konci mesiaca iba informácie k elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní dokumentov, a to pre termín na podanie odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018.

