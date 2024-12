Finančná náhrada zamestnanca pri použití vlastného auto počas pracovnej cesty sa má od apríla zvýšiť

Zamestnanec, ktorý pri pracovnej ceste použije vlastné auto, má mať od apríla tohto roka opäť nárok na vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa. Pri využití vlastného auta má ísť o nárast zo súčasných 0,227 eura na 0,239 eura za každý kilometer jazdy.

Návrh opatrenia

Pri jednostopových vozidlách, teda pri motocykloch a pri trojkolkách, pôjde o zvýšenie z 0,063 eura na 0,067 eura za kilometer jazdy. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania.

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách naposledy stúpli od 1. septembra minulého roka. Podľa zákonného mechanizmu bola splnená podmienka na ich zvýšenie na základe štatistických údajov za november minulého roka.

Zvýšenie percentuálneho bodu

„V novembri dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,1 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,1 percentuálneho bodu,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Ak zamestnanec pôjde na pracovnú cestu z Bratislavy do Popradu vlastným autom, najazdí približne 700 kilometrov. V súčasnosti má pri sadzbe 0,227 eura za kilometer nárok na finančnú náhradu od zamestnávateľa v sume 158,90 eura. Ak sa sadzba za jeden prejazdený kilometer zvýši na 0,239 eura, od zamestnávateľa dostane náhradu v sume 167,30 eura, teda o 8,40 eura viac.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

