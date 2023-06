Finalistky Miss Slovensko 2023 majú za sebou náročné obdobie, vzdelávali sa a boli aj v Ománe (foto)

21.6.2023 (SITA.sk) - Finalistky súťaže Miss Slovensko 2023 majú za sebou päť náročných mesiacov a cestu za hľadaním osobnosti. Dievčatá absolvovali spolu šesť sústredení na Slovensku, v Česku a v exotickom Ománe. Ich cesta sa začala už vo februári, keď sa prvýkrát predstavili médiám a verejnosti.

Sústredenie v Prahe

Už v úvode súťaže finalistky absolvovali desiatky hodín edukácie, pózovania, fotenia a užili si aj profesionálnu starostlivosť od vizážistov a hairstylistov ako aj prvé tréningy a workshopy. Dievčatá sa tiež vzdelávali v oblasti zdravia, dentálnej hygieny, starostlivosti o krásny úsmev ako aj o jemnú a zdravú pleť. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.

Súťažiace absolvovali zimné sústredenie v Prahe, ktoré prinieslo zábery z Karlovho mostu a Staromestského námestia, no najmä nové zážitky a možnosť zdokonalenia sa napríklad v pohybovej elegancii. Finalistky absolvovali tréning v oblasti spravovania sociálnych sietí a prípravu na to, ako zvládnuť všetky úskalia súťaže Miss. Pražské sústredenie vyvrcholilo profesionálnym fotením pre módny editoriál pre EVA Hriešne dobrá.

Vzdelávanie v oblasti etikety a spoločenského správania

Jarné sústredenie pokračovalo na Slovensku, aj napriek tomu, že ho dievčatá zahájili francúzskou atmosférou a šarmom. Vzdelávali sa tak v oblasti etikety, spoločenského správania a stolovania. Na pobyte v Komárne sa venovali charite a dobrovoľníckej činnosti. Finalistky sa zapojili do projektu unikátnej charitatívnej APPA appky a tiež do osvety prevencie rakoviny s organizáciou NIE rakovine .

Ako informovali organizátori súťaže, za celú dobu si súťažiace obliekli a nafotili viac ako 150 rôznych modelov od elegantných, dizajnových, spoločenských, casual až po športové. Finalistky nepracovali iba na svojom vzhľade, ale vyladili si aj svoj hlas s projektom rádia Europa 2.

Posledné týždne strávili v srdci Slovenska, vo Vysokých Tatrách, kde si overili svoje fyzické a športové zdatnosti na lezeckej stene pod dohľadom dobrovoľníkov z horskej služby a stihli aj tatranskú túru.

Sústredenie zavŕšili v Ománe

Vyskúšali si tiež prácu na vysokohorskej chate a súťažili vo varení pravých tatranských pirohov. Aj v Tatrách absolvovali fotenie, ale tentokrát unikátne, na ktorom vznikli magické zábery priamo pod vodnou hladinou. Súťažiace si prešli aj mediálnymi tréningmi a zdokonalili sa vo verbálnej i neverbálnej komunikácii.





A keďže by mala byť osobnosť miss zdatná aj v oblasti financií a ekonomiky, absolvovali aj seminár finančnej a investičnej gramotnosť. Finalistky sústredenie zavŕšili v Ománe, kde súčasne vznikli exkluzívne zábery pre finálový večer. Dievčatá si užili slnko a more, a sústredili sa na doladenie celkovej formy.

