Finále Ligy majstrov možno zmení dejisko, dôvodom je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Finálové stretnutie aktuálnej edície futbalovej Ligy majstrov sa možno 28. mája neuskutoční v ruskom Petrohrade. Európska futbalová únia (UEFA) totiž údajne uvažuje o jeho presune do inej lokality, dôvodom je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.

Johnson je razantne za odobratie finále

UEFA oficiálne nepotvrdila úvahy o zmene dejiska finále LM, uviedla však, že všetko pozorne sleduje. V utorok však údajne prebehlo rokovanie najvyšších predstaviteľov únie vrátane prezidenta Aleksandra Čeferina, na ktorom vedenie UEFA diskutovalo o aktuálnej geopolitickej situácii.

Za odobratie práva hostiť finále Ligy majstrov je britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého by Rusko nemalo byť organizátorom akéhokoľvek vrcholného podujatia či súťaže. "Je neprípustné, aby krajina, ktorá napadne inú suverénnu krajinu, usporiadala takéto futbalové podujatie,“ povedal Johnson.

UEFA by mala zaujať tvrdý postoj

Niekdajšia britská ministerka športu Tracey Crouchová tvrdí, že UEFA by mala Petrohradu odobrať právo hostiť finále LM okamžite. "Únia by mala zaujať tvrdý postoj už len kvôli bezpečnosti fanúšikov," povedala.

K presunu finálového súboja LM musela UEFA pristúpiť v predchádzajúcich dvoch sezónach, dôvodom však bola pandémia koronavírusu. O titul sa tak nebojovalo v tureckom Istanbule, ale v lete 2020 v portugalskom Lisabone a v jari 2021 v Porte.

