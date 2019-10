Fin.Techsummit 2018: V Bratislave sa opäť chystá interakcia sveta financií, IT a startupov

BRATISLAVA 16. októbra 2018 (WBN/PR) - uvedené oblasti a významnú úlohu v ňom hrajú aj vysoko inovatívne, rýchlo rastúce technologické startupy.

Špičkovú medzinárodnú úroveň a prestíž, ktorú si projekt Fin.Techsummit vydobyl už svojím prvým ročníkom a sesterskými podujatiami, potvrdzuje aj účasť popredných zahraničných odborníkov. Jedným z nich je Maxim Lyadvinsky, "anjelský investor" a zakladateľ crowdfundingovej platformy Bloomio sídliacej vo Švajčiarsku. Svojich poslucháčov chce presvedčiť, že investovať do startupov, sledovať ich rast a poberať z nich vysoké zisky nemusia len milionári, ale tiež tí, ktorí sú ochotní zariskovať aj menej ako 100 dolárov.

"Redizajnujeme oblasť rizikového kapitálu tak, že umožníme prakticky každému nakupovať akcie startupov a obchodovať s nimi, pričom bude mať prístup k profesionálnym hodnoteniam a nestrannej due diligence. Toto je sociálna zmena," povedal Max Lyadvinsky v rozhovore pre portál Crowdfund Insider. Jeho nový model rizikového (venture) investovania zároveň využíva technológiu blockchainu.

Na konferencii Fin.Techsummit 2018 vystúpi aj Thomas Oberlechner, svetovo uznávaný expert na psychológiu investovania, ktorý pôsobil na viacerých amerických a európskych univerzitách vrátane Harvardu a MIT, založil konzultačnú spoločnosť FinPsy a je o. i. autorom oceňovanej publikácie The Psychology of the Foreign Exchange Market.

"Dobrý fintech zahŕňa behaviorálnu vedu, vďaka ktorej rozpozná, kto sú používatelia – napríklad preto, aby ich motivoval urobiť transakciu, ktorá má pre nich zmysel. Správanie a skúsenosť ľudí nie je iba o technológiách a financiách, je o psychológii," vysvetlil Thomas Oberlechner pre stránku s2econsulting.biz. "Behaviorálny fintech má podľa mňa veľkú budúcnosť – ako technológia, ktorá ľuďom prináša férové jednanie. Zohľadní, aký ste človek, podporí rozhodnutia, ktoré chcete urobiť vy sami, a umožní vám zmysluplné a príjemné využívanie produktu," dodal.

V tomto roku je partnerom konferencie aj veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva, vďaka čomu bude jedným zo spíkrov Rory OKane, nezávislý expert pracujúci pre britské ministerstvo medzinárodného obchodu. Ako člen tímu pre obchod a investície v oblasti fintechu sa podieľa na vyhľadávaní a budovaní exportných možností britských firiem z tohto segmentu najmä na európskych trhoch. Do Bratislavy sa príde podeliť o svoje dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo fintech sektore najmä v Londýne, ktorý patrí medzi najväčšie a aj historicky prvé centrá jeho rozvoja.

Pripomeňme, že druhý ročník konferencie Fin.Techsummit sa uskutoční 14. novembra v hoteli Park Inn by Radisson Danube v Bratislave. Bude prebiehať v dvoch streamoch, ktorými budú Automatizácia finančného trhu a Regulátori budúcnosti vs. inovácie. Súčasťou podujatia bude aj hackathon so zaujímavou výhrou a B2B matching. Organizátori predpokladajú účasť podobného počtu návštevníkov ako v prvom ročníku, na ktorý ich prišlo takmer 300 z 10 krajín.

Účastníci na tomto podujatí oceňujú najmä otvorený charakter odborných diskusií a networking spájajúci špecialistov z rozličných oblastí celého spektra aktivít jednak v segmente financií, jednak v informačných technológiách.

"Ako pri každom našom podujatí, aj pri Fin.Techsummite platí, že najhlavnejším cieľom je umožniť priamu komunikáciu všetkých zainteresovaných strán a prepojiť konzervatívny svet tradičných finančných inštitúcií a fintech start-upov. Myslíme si, že banky a iné podobné korporácie budú čoraz viac outsourcovať mnohé služby práve od nových dynamických spoločností a preto je potrebné ich čo najskôr prepojiť," uviedol k tomu Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Fin.Techsummit organizuje.





