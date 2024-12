Film Bábovky: Niektoré stretnutia môžu navždy zmeniť život, do kín prichádza knižný bestseller (foto+video)

Uprostred veľkého príbehu je množstvo tých menších. Niektoré sú krátke poviedky, iné plynú pomalšie a tiahnu sa viacerými kapitolami.

Avšak navzájom na seba vplývajú emóciami, rozhodnutiami, skutkami a vedia hýbať bárs aj celým svetom. Tretia kniha Radky Třeštíkovej zaujala množstvo čitateľov a do kín prichádza s jej filmovou podobou, ktorej cesta tiež nebola jednoduchá.

Obsah filmu

Film Bábovky je príbehom štyroch žien, ktorých osudy sú prepojené, hoci sa navzájom ani nepoznajú.





Renáta je ambiciózna šéfka a matka, Linda sa živí prostitúciou, Miluška je typický príklad sebaobetujúcej sa ženy a Karolína veľmi túži po bábätku.





Každé ich rozhodnutie ovplyvňuje ľudí naokolo, čím všetkých pevnejšie spája do akejsi siete plnej emócií, humoru, nenávisti, lásky či vášne.





Film tak ukazuje druhú stránku každodenných partnerských a pracovných vzťahov. Ako to však skončí?

Trailer k filmu Bábovky

Réžia a scenár

Režisérom filmu sa stal Rudolf Havlík, ktorý už s autorkou bestselleru spolupracoval na výbornej komédii Po čom muži túžia (2018). „Podarilo sa nám nakrútiť skvelý veľký český film. Hneď od začiatku sme venovali pozornosť každému detailu,“ vraví Havlík.





Bábovky sa mu páčia najmä pre to, že nám ukazujú aj tie stránky života, ktoré veľmi nepriznávame: „Váhame, klameme, bojíme sa a nakoniec sa vždy nejako rozhodneme,“ tvrdí režisér.





Podľa jeho slov môžu tak diváci očakávať poctivý dramatický film plný humoru aj emócií a ako dodal: „Som na Bábovky veľmi hrdý a na všetkých, ktorí sa na jeho nakrúcaní podieľali.“





Predlohou filmu bol knižný bestseller českej spisovateľky Radky Třeštíkovej, ale pri tvorbe scenára spolupracovala aj s režisérom Havlíkom. Ten si spoluprácu veľmi pochvaľoval: “Písanie vo dvojici je skvelé v tom, že keď jeden nemá nápad alebo chuť, dokáže ho ten druhý strhnúť alebo prinútiť k tomu, aby sa sústredil. Navyše môžete argumentovať, dohadovať sa a ľahšie odhaliť nezmysly a veci, ktoré by človek sám prehliadol.”





Režisér Havlík začínal celovečerným debutom Zajtra nastálo (2014), ale podpísal sa aj pod romantickú komédiu Rozprávky pre Emu (2016) a spomínanú snímku Po čom muži túžia (2018).

Hudba a kamera

Do tvorivého tímu filmového projektu Bábovky sa dostal kameraman Václav Tlapák. Ide už o tretiu spoluprácu, keďže s Havlíkovi pomáhal pri jeho debute a pri Rozprávkach pre Emu (2016). Za kamerou stál aj pri výrobe snímok Poslouchej (2019) alebo Bluesman (2019).





Hudbu pre film zložil Ondřej Konvička. Havlík ho považuje za veľký talent a voláva ho na všetky svoje projekty. „Je to skromný človek, ktorý trávi väčšinu času v tmavej komôrke a je schopný dať do hudby všetko a navyše vydržať aj moje neustále puntičkárstvo, aby to urobil ešte lepšie,“ tvrdí o ňom režisér Havlík. Tentokrát však mali možnosť nahrávať hudbu so živým orchestrom, čo bolo pre oboch tvorcov aj veľkým zážitkom.

Herci

“Za tie štyri roky sme obsadili snáď všetkých hercov a niekoľkokrát,” opisuje režisér Havlík, ako vyberal s Třeštíkovou hercov do filmu Bábovky. Niektorí ich odmietli, iných vymenili, ale výsledok je podľa oboch tvorcov perfektný a nakrúcanie bolo pre nich nezabudnuteľným zážitkom.





Hrdinkami v knižnej predlohe sú väčšinou ženy. Vo filme sa tak predstaví v úlohe Renáty slovenská herečka Táňa Pauhofová, Lindu zase stvárnila Jana Plodková, Milušku si zahrala Lenka Vlasáková a diváci môžu vidieť Barboru Polákovú ako Karolínu.





Medzi hlavnými postavami je aj uznávaný český herec Ondřej Vetchý. Vo filme si zahrá politika Vladimíra, ktorý sa snaží zmeniť svet k lepšiemu, ale uniká mu vzťah s vlastnou dcérou. Diváci budú môcť vidieť aj Jiřího Langmajera. Ten stvárni despotického otca, ktorý sa však spamätá, ale bude už neskoro.





Skúseným hercom bude sekundovať aj nová generácia v podobe herečiek Denisy Biskupovej, Kristýny Podzimkovej a Brigity Cmuntovej.

Premiéra

Film Bábovky vstúpi do slovenských kín už 24. septembra 2020. Informácie pochádzajú zo CinemArt SK a z webovej stránky fdb.cz.





















