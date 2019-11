FIFA chystá zmeny súťaží, chce globálnu Ligu národov a rozšírené MS klubov

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Rada Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) bude od piatku zasadať v africkej Rwande, kde má prerokovať možné vytvorenie dvoch nových súťaží.

V hre je celosvetová Liga národov, ktorá by každé dva roky vyvrcholila malými majstrovstvami sveta a mohla by nahradiť Pohár konfederácií. Uvažuje sa takisto o zmene formátu MS klubov, ktoré majú momentálne sedem účastníkov. Podľa nového návrhu by sa do nich mohlo zapojiť až 24 tímov.

Prezident FIFA Gianni Infantino by sa rád inšpiroval Ligou národov z dielne Európskej futbalovej únie (UEFA) a chcel by ju aplikovať v celosvetovom meradle. Osem najlepších mužstiev z tejto súťaže by si každé dva roky vybojovalo miestenku na záverečný turnaj, kde by súperili o prvenstvo na minimajstrovstvách sveta.

Plán na zmenu formátu MS klubov

Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe, ale zástupcovia UEFA už v marci odmietli Infantinove návrhy. Šéf svetového futbalu vtedy argumentoval tým, že medzinárodné konzorcium firiem by do nových projektov FIFA investovalo až 25 miliárd dolárov.

V apríli FIFA odprezentovala takisto plán na zmenu formátu MS klubov, ktoré sa aktuálne konajú vždy v decembri za účasti siedmich tímov. Pôvodný návrh hovoril o tom, že by na turnaji participovalo až 24 mužstiev (polovica z Európy) a súperili by medzi sebou každé štyri roky v júni alebo v júli, pričom každý ročník by stál približne 3 miliardy dolárov.

Zasadnutie Rady FIFA v Kigali

Podľa nemenovaného zdroja agentúry AP sa však v ostatných mesiacoch začalo uvažovať turnaji v ročnej periodicite, ktorý by sa mohol konať v júli alebo v auguste. Práve v tomto termíne sú však na programe prestížne prípravné zápasy medzi najkvalitnejšími európskymi tímami, ktoré organizuje spoločnosť Relevent Sports kontrolovaná Stephenom Rossom, vlastníkom klubu zámorskej NFL Miami Dolphins.

Infantino údajne nevyužije zasadnutie Rady FIFA v rwandskej metropole Kigali na to, aby definitívne potvrdili nový formát plánovaných súťaží, ale chce dosiahnuť dohodu o tom, že existujúce turnaje ako MS klubov a Pohár konfederácií potrebujú byť nahradené. Nasledujúce mesiace by potom predstavitelia FIFA využili na konzultácie o podobe formátov jednotlivých podujatí.

