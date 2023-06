Fico: Vláda a prezidentka Čaputová vyhlásili národu vojnu a schválený zákon je zlepenec (video)

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Táto vláda a prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásili národu vojnu. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii po rokovaní Národnej rady SR bývalý premiér a predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico.

Poslancami schválený zákon o protipandemických opatreniach označil za zlepenec, ktorý upravuje ďalších 10 zákonov. Podľa jeho slov zároveň k tomuto zákonu nebola dostatočná diskusia, nakoľko bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Podľa Fica je zákon navyše protiústavný, kritizuje najmä to, že sa opatrenia budú musieť vymáhať formou vyhlášok regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Avizoval, že sa strana v tejto veci obráti na Ústavný súd SR.





Prezidentka Čaputová sa pustila do kritiky rozhádanej vlády, zaseknuté reformy sú obrovským problémom

Nedokázať presadiť akúkoľvek reformu je podľa hlavy štátu obrovským problémom. V relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.





Koalícia totiž doposiaľ nedokázala schváliť reformu súdnictva, nemocníc či národných parkov.

Ja by som preto citovala pána Matoviča (Igor Matovič, minister financií OĽaNO – pozn. SITA), ktorý povedal, že ak na to nemáme, poďme od toho,“ povedala prezidentka, ktorá nerozumie, že na Slovensku je vláda, ktorá má legitimitu z volieb, má vládnuť, má kvalitných ľudí s dobrými zámermi, ale je nesmierne zaťažená vzájomnými konfliktami do takej miery, že nedokázali presadiť ani jednu reformu.





Prezidentka uviedla, že predsedov koaličných strán si kvôli tomu už aj zavolala na diskusie. „Som v kontakte s jednotlivými členmi vlády a predstaviteľmi politických strán. Z vonkajšieho pohľadu to, čomu čelí občan je, že sme v kríze a máme rozhádanú vládu,“ zhodnotila Čaputová.

Čaputová v relácii tiež uviedla, že prezidentka a Kancelária prezidenta nie sú právnou poradňou. Ak by predsedovi Smeru Robertovi Ficovi skutočne išlo o referendum, poradil by sa s právnikmi a otázky v ňom nastavil inak.

„Je to hra o záujem o referendum. Je to nezodpovedné, keďže to rozviruje vášne,“ povedala prezidentka, ktorá Ficove kroky berie aj ako útok na svoju osobu. „Veľmi odporúčam, aby v budúcnosti ktokoľvek, kto bude chcieť pre ľudí pripraviť otázky do referenda, prosím, konzultujte to s právnikmi,“ dodala prezidentka.





Hlava štátu uviedla, že rešpektuje 600-tisíc ľudí, ktorí sa na jar podpísali pod petíciu za vyhlásenie referenda pod otázkou, ktorá bola neskôr Ústavným súdom vyhlásená za protiústavnú. V aktuálnom prípade považovala za korektné a férové hneď na začiatku nového procesu jasne pomenovať, že dve otázky, pod ktoré by sa zbierali podpisy, sa navzájom podmieňujú. Zákon pritom jasne hovorí o tom, že otázky v referende sa podmieňovať nesmú.





Čaputová tiež uviedla, že je nezodpovedné burcovať ľudí a rozvíjať vášne pre to, aby mohla opozícia útočiť na prezidentský úrad, o ktorý jej do budúcna ide. Aj takto prezidentka číta aktivity opozície vo veci referenda.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.