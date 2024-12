Fico trvá na tom, že by mal Fiačan odstúpiť. Hovorí o škandále, ktorý nemá obdobu v celej histórii ústavného súdu

6.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan v stredu podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) potvrdil, že ústavný súd zlyhal, keď došlo k úniku informácií o rozhodnutí súdu do médií nepriateľských voči vláde predtým, ako bolo rozhodnutie doručené účastníkom konania.

Ako ďalej premiér uviedol v stanovisku, pracovná skupina zriadená Fiačanom v tejto súvislosti nič nevyrieši.

Fico podľa vlastných slov naďalej trvá na stanovisku, že za takýto škandál, ktorý nemá obdobu v celej histórii ústavného súdu by mal jeho predseda prevziať zodpovednosť, vzdať sa svojej funkcie a zaradiť sa do kolektívu radových členov súdu.

Fico je podľa Grendela nervózny, lebo pred trestne stíhanými kamarátmi vyzerá ako babrák

Robert Fico sa vyhráža predsedovi Ústavného súdu SR odvolaním, čo je v demokratickej spoločnosti absolútne neprijateľné.

Uviedol to v utorok poslanec národnej rady za hnutie Slovensko Gábor Grendel v reakcii na tlačovú besedu predsedu vlády, na ktorej Fico povedal, že keby mal právomoc odvolať predsedu ústavného súdu, tak ho odvolá.

Vianočný darček

Robert Fico je podľa Grendela nervózny, lebo pred svojimi trestne stíhanými kamarátmi vyzerá ako úplný babrák, ktorý nevládne, pretože nie je schopný splniť sľub, ktorý im dal.

„Doručiť beztrestnosť im plánoval už na nový rok ako „vianočný darček“. To sa mu nepodarilo, tak si predsavzal ako plán B, že im ju doručí do 15. marca a zase sa mu to nepodarilo,“ povedal Grendel.

Zdôraznil, že Fico ako predseda vlády nemá kompetenciu odvolať predsedu Ústavného súdu SR, tú má len hlava štátu. „Aj na tomto vidíme, prečo vládnej koalícii tak veľmi záleží na tom, aby sa Peter Pellegrini stal prezidentom a mohol vykonávať všetko, čo koalícia potrebuje," dodal poslanec.

Ústavou pohŕdajú len diktátori

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič podotkol, že Fico v utorok viackrát povedal, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu, avšak v skutočnosti ním hlboko pohŕda.

„Ústavou a spravodlivosťou pohŕdajú len diktátori a takíto ľudia nemajú čo robiť v demokratickej spoločnosti. My sa obávame, že Fico sa definitívne rozhodol vydať Slovensko cestou novej totality a diktatúry," vyhlásil.

Fiačan by mal podľa Fica odstúpiť

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan by mal odstúpiť z funkcie, povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej besede.

Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že médiá, ktoré sú podľa neho nepriateľské voči vláde, mali rozhodnutie súdu o novele Trestného zákona k dispozícii skôr ako strany v konaní. Podľa Fica by mal Fiačan v tejto súvislosti vyvodiť zodpovednosť.

„Keby som mal tú právomoc, odvolám ho,“ povedal Fico s tým, že ako sudca ÚS SR by Fiačan mohol zostať, nie však na jeho čele, keďže si nevie ustrážiť, čo sa deje na jeho pracovisku. Ako doplnil, touto vecou by sa mal zaoberať aj novozvolený prezident SR, keďže Zuzana Čaputová Fiačana neodvolá.

