Fico sa pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR poďakoval Gašparovičovi a Mečiarovi. Boli to pionierske časy, zaspomínal (video)

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico na slávnostnom zasadnutí Národnej rady (NR) SR pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR sa počas príhovoru obrátil na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú s tým, že nevie naplniť ústavnú povinnosť, a to zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

Fico na slávnostnom zasadnutí priznal, že ústavu považuje za civilnú bibliu. „Naozaj politicky nezneužijem túto situáciu, aby som polemizoval, či ústavné príkazy z roku 1992 sú dnes napĺňané," povedal predseda Smer-SD.

„Návrh predsedu NR SR Borisa Kollára, ktorý si ja osobne veľmi vážim a ktorý podporíme všetkými hlasmi, určite nezíska podporu zostatku ruín vládnej koalície. Pani prezidentka, máte na stole kvalifikovanú petíciu, ktorá vás oprávňuje vyhlásiť referendum 29. októbra," povedal Fico.

Podľa jeho slov budú ľudia v tomto referende požadovať okamžitú demisiu nefunkčnej vlády. „Urobte tak a ľudia vyriešia to, čo neviete vy ani vláda vykonať," dodal predseda.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz