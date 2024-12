Fico sa podľa politológa úplne odstrihol od reality, z kauzy Rozuzlenie sa snaží vytĺcť politický kapitál

24.8.2023 (SITA.sk) - Podpora strany Smer-SD sa viacmenej ustálila na úrovni okolo dvadsiatich percent a pravdepodobne už výrazne neporastie. Myslí si to politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Aktuálna kauza

Ako povedal pre agentúru SITA, predseda Smeru-SD Robert Fico sa snaží, samozrejme, vytĺcť politický kapitál aj z aktuálnej kauzy Rozuzlenie, v rámci ktorej je obvinený aj bývalý policajný prezident a súčasný kandidát Smeru-SD Tibor Gašpar. Nemyslí si však, že by Fico vďaka tejto kauze získal ešte výrazne viac voličov, ako už má.

„Je pravda, že Fico sa úplne odstrihol od reality. Spôsob, akým všetkých obviňuje a straší, je oveľa radikálnejší, ako bol po voľbách. Mimochodom, pripomínam, že vtedy bol ticho,“ poukázal Mesežnikov.

Podotkol, že podobné kauzy boli od marca 2020 takmer na dennom poriadku, desiatky ľudí bolo zadržaných a obvinených. Teraz je však Fico o to hlasnejší, že ide o jeho blízkych ľudí.

Naratív o prenasledovaní opozície

Podľa politológa môže Ficovi na jednej strane hrať do karát, keď stíhajú ľudí z kandidátky Smeru-SD, pretože to podporuje jeho naratív o prenasledovaní opozície pred voľbami. Nad druhej si však myslí, že ide skôr o vedľajší efekt a hlavným cieľom Fica je chrániť svojich ľudí a seba pred trestným stíhaním.

„Pre Fica je dôležité, aby jeho ľudia neboli stíhaní, pretože on tam figuruje minimálne ako politicky zodpovedný aktér. Pre neho je lepšie, ak neobvinia Gašpara a nezverejnia výsledky vyšetrovania, než to, že on bude vykrikovať, že môjho popredného kandidáta prenasledujú a na tom získavať nejaké hlasy voličov. Mohol by stratiť na nejakých veľmi nepríjemných a kompromitujúcich odhaleniach,“ uviedol Mesežnikov.

Ako ďalej dodal, keď už k trestnému stíhaniu došlo, obviňuje z toho Fico úradnícku vládu, ktorá sa politicky nijakým spôsobom neangažuje a vyšetrovanie vedú orgány činné v trestnom konaní.

Fico na strane obvinených

Politológ ďalej poukázal na to, že Fico sa otvorene postavil dokonca aj na stranu odsúdených, kde už nie je pochybnosť o tom, že trestný čin spáchali - napríklad v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

„Teraz už podporuje aj obvinených nominantov tejto vlády. Je to niečo, čo by mohlo jeho voličov minimálne znepokojiť, že prečo sa Fico tak vložil do podpory bývalých riaditeľov SIS (nominanti Sme rodina, pozn. SITA),“ poznamenal Mesežnikov.

Podotkol, že súčasná kauza nevznikla sama o sebe, ale úzko súvisí s ostatnými kauzami, pretože jej náplňou je podozrenie z manipulovania trestných konaní.

Najviac sa ozývajú Demokrati

Z opačnej strany politického spektra sa k aktuálnej kauze najviac vyjadruje strana Demokrati, ktorá vyzýva aj ostatné demokratické strany, aby sa „vrátili z kúpalísk a festivalov“ a spolu s nimi sa postavili Ficovi.

„Demokrati cítia veľmi silnú zviazanosť s tým, že vďaka zmeneným politickým pomerom sa tu začali vyšetrovať kauzy. Chcú dať najavo, že je to ich zásluha, že právny štát začal fungovať,“ komentoval politológ.

Vyzývanie ostatných strán je podľa Mesežnikova súčasťou ich taktiky, keďže s týmito stranami súťažia Demokrati o voličov. Obávajú sa toho, že voliči hodia hlas radšej Progresívnemu Slovensku, ktoré sa určite dostane do parlamentu, ako im, keďže majú preferencie stále pod hranicou piatich percent.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

