Fico oznámil, že Smer stiahol návrh mimoriadnej schôdze o NATO. Odpísal mu Stoltenberg (video)

Podľa Fica o tom informoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v liste slovenskému veľvyslancovi pri NATO. "Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože si nevieme predstaviť, že by NATO takto surovo zasiahlo do predvolebnej kampane," povedal Fico. List podľa Fica potvrdzuje, že kampaň mala byť pôvodne v lete, z technických príčin sa však posunula až na október.