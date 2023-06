Fico opäť roztáča referendovú propagandu. Podľa Šeligu mu však nejde o občanov, ale o ochranu svojich ľudí

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Robert Fico opäť roztáča referendovú propagandu, nejde mu však o občanov. Jeho cieľ je jasný, odkázať všetkým súdeným a odsúdeným, že on tu stále je a bojuje za nich. Preto načasovanie nie je náhodné, téma referenda opäť ožíva po odsúdení Dušana Kováčika za úplatky na 8 rokov. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí).

Fico vysiela jasný odkaz

Podľa poslanca chce Fico vyslať jasný odkaz ďalším ľuďom.

„Nerozprávajte, nespolupracujte, ja sa o vás postarám. Nespolupracujte, urobím všetko preto, aby som sa dostal k moci a pomôžem vám. Nespolupracujte a budete odmenení,“ mienil Šeliga.

Podľa neho Fico vie, že je zle, vie, že Dobytkár, Očistec, Judáš sú na súde a spravodlivosť sa blíži aj k nemu. „Nenechajme sa pomýliť, referendum neplánuje pre občanov, ale pre svojich ľudí,“ uzavrel Šeliga.

Referendum s jednou otázkou

Predsedníctvo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) má vo štvrtok 2. júna predstaviť jedinú otázku do referenda, ktorá sa bude týkať predčasných volieb. Podľa Smeru-SD by sa referendum mohlo konať v ten istý deň ako spojené komunálne a regionálne voľby.

Predpokladá sa, že tieto voľby sa uskutočnia koncom októbra tohto roka. Na vypísanie referenda je potrebné v petícii vyzbierať aspoň 350-tisíc podpisov a predložiť ich hlave štátu.

Hlas a Smer vzdali snahy o vyhlásenie referenda za predčasné voľby. Strany veria, že koalícia sa rozpadne aj sama

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičné strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) zrejme znovu nebudú zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách.

Problémom môžu byť termíny a blížiace sa riadne parlamentné voľby, ale aj obava, že by prezidentka Zuzana Čaputová nemusela referendum vypísať.

Téma referenda bola "zabitá"

Navyše, opozícia pripúšťa, že koalícia by sa mohla sama rozpadnúť. Vyplýva to z vyjadrení poslanca a generálneho manažéra Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka a podpredsedu poslaneckého klubu Smeru-SD Dušana Jarjabka pre agentúru SITA.

Poslanec Šutaj Eštok povedal, že téma referenda bola v parlamente „zabitá“, pretože sa nepodarilo zmeniť ústavu tak, aby bolo referendum o predčasných voľbách v súlade s ústavou.

Aj keby sa Hlas-SD pustil do zbierania podpisov, podľa poslanca časovo by možno referendum vychádzalo iba pár mesiacov pred regulárnym termínom volieb.

„Najprv by sa muselo konať referendum, či občania súhlasia so zmenou ústavy. V druhom kroku by sa mohlo konať samotné referendum, či súhlasia s tým, aby sa skrátil volebný mandát tejto vlády. Takže je to pomerne komplikované. K tejto téme sme veľmi nediskutovali aj v súvislosti s vojnovým konfliktom, ktorý sa začal začiatkom roka, a kedy sa pôvodná aktivita celej opozície s referendom pozastavila. Dnes je otázne, či má zmysel do toho ísť,“ vysvetlil Šutaj Eštok.





Dodal, že Hlas-SD by podporil každú aktivitu smerujúcu ku skončeniu súčasnej vlády, ale „treba byť aj realista“. „Budeme musieť iba dúfať, že sa pohádajú tak, že skončia čo najskôr, aj keď si osobne myslím, že sa to nestane,“ uzavrel.

Koaliční partneri sa navzájom vydierajú

Poslanec Jarjabek povedal, že má pocit, ako keby sa začalo vsádzať na súčasné dianie a vládna koalícia sa mala sama rozpadnúť.

„Myslím si, že k tomu nepríde, lebo oni sú vydierateľní a sami seba vydierajú,“ mienil. Koalícia sa môže podľa neho rozpadnúť, ale až keď bude silné Progresívne Slovensko, lebo sa ráta s tým, že „všetci tí, ktorí volili Matoviča, prejdú do Progresívneho Slovenska“.





Jarjabek hovorí, že v strane pochopili, prečo prezidentka 600-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách „hodila do koša“. Keby tak neurobila, nedospelo by sa podľa poslanca k súčasnej situácii, lebo nikto sa nevie postaviť k sankciám proti Rusku ako súčasná vláda.





„My by sme išli maďarským modelom. Preto nemohlo byť referendom. Obávam sa, že prezidentka by znova zopakovala svoj postoj k referendu,“ povedal Jarjabek s tým, že preto vidí referendum v nedohľadne.

K zmene ústavy nedošlo

Opozícia vlani vyzbierala takmer 600-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách. Ústavný súd po tom, čo sa naň obránila prezidentka Čaputová, rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou.





Následne hlava štátu oznámila, že referendum o skrátení volebného obdobia vyhlási, ak parlament v tejto veci zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.

Tento rok v januári predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal okrúhly stôl strán k téme referenda o skrátení volebného obdobia. Z koalície sa na ňom však zúčastnil len on.





V polovici februára tohto roka poslanec Sme rodina Miloš Svrček navrhol zmeniť ústavu tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom alebo referendom. Jeho legislatívnu iniciatívu však parlament neschválil.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?