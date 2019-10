Fico nie je vhodný kandidát na ústavného sudcu, Via Iuris pochybuje nielen o jeho nestrannosti

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) - Predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nie je podľa mimovládnej organizácie Via Iuris vhodným kandidátom na post ústavného sudcu, tvrdí organizácia v reakcii na zverejnenie Ficovej kandidatúry.

Záujem Fica strana odmietala

Tú podal v pondelok v podateľni Národnej rady SR poslanec Martin Glváč (Smer-SD), ktorý argumentoval tým, že Fico je odborník a nevie si predstaviť lepšieho kandidáta. Ústavný súd SR čaká vo februári tohto roka veľká výmena sudcov, keď sa ich vymení deväť z celkového počtu 13 vrátane predsedu.

Predstavitelia strany Smer až do pondelka odmietali potvrdiť záujem Fica o post ústavného sudcu. Faktom zostáva, že so svojou nomináciou musel expremiér písomne súhlasiť.

"Základnou a vo všetkých demokratických štátoch uznávanou podmienkou pre výkon funkcie sudcu ústavného súdu je nezávislosť a nestrannosť. Vzhľadom na najvyššie stranícke a politické funkcie, ktoré Robert Fico zastával a zastáva - bol dlhoročným premiérom a v súčasnosti je predsedom najväčšej vládnucej politickej strany - jednoznačne existujú pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti. Úlohou ústavného súdu je kontrolovať vládnu moc, napríklad môže zrušiť zákony a rozhodnutia iných súdov, rozhoduje o platnosti volieb či o obžalobe prezidenta. Ako ústavný sudca by Robert Fico mohol napríklad posudzovať ústavnosť zákonov, ktoré on sám presadil. Aj preto funkciu ústavného sudcu nemôže zastávať osoba, ktorá je dlhodobo premiérom alebo predsedom vládnucej politickej strany," uvádza Via Iuris.

Menoslov kandidátov je uzatvorený

Menoslov možných budúcich ústavných sudcov je definitívne uzatvorený. O tento post sa bude uchádzať 40 kandidátov a kandidátok. Je medzi nimi napríklad bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD), poslanec Národnej rady SR Peter Kresák, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, aj obe štátne tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská a Edita Pfundtner.

Potvrdil to predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej (Smer-SD), ktorý zároveň uviedol, že verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční 23., 24., a 25. januára tohto roka.

Medzi nominovanými sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk. Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.





