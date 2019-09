Fico môže pre kauzu Gorila pokojne spávať, podľa Pellegriniho by sa mali báť Dzurinda či Mikloš

27.9.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico môže pre kauzu Gorila pokojne spávať. Báť by sa mali iní. Uviedol to po piatkovom rokovaní vlády jej predseda Peter Pellegrini.

„Báť by sa mali iní. Zaujímalo by ma, ako sa dnes ráno zobudili Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Jirko Malchárek či Anna Bubeníková, ktorí v tej kauze figurujú oveľa viac ako pán Fico. Budem rád čítať reakcie týchto ľudí. Ak sa tieto informácie potvrdia, musia títo menovaní odísť z verejného života a hanbiť sa. Možno pôjdu aj do basy,“ povedal Pellegrini.





