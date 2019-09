Fico legitimizuje hanlivé a fašistické výroky, Blahová reaguje na jeho nepriamu obhajobu Mazureka

5.9.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico legitimizuje hanlivé a fašistické výroky bývalého poslanca za stranu Mariana Kotlebu ĽS NS Milana Mazureka, ktoré označil za neprípustné aj Najvyšší súd SR.

Uviedla to v reakcii na Ficovo video opozičná poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS).

Fico nepriamo podporuje odsúdeného

Podľa jej slov by sa videom predsedu Smeru-SD mali zaoberať orgány činné v trestnom konaní.

„Toto nepovedal nejaký ožran v tretej cenovej, takto reagoval predseda vládnej strany Smer-SD a bývalý premiér. Robert Fico týmto výrokom nepriamo tvrdí, že odsúdený mal pravdu a výroky, ktoré boli uznané Najvyšším súdom SR za hanlivé a fašistické, sú pravdou. Preto by mali konať orgány činné v trestnom konaní,“ uviedla Blahová. Poslankyňa tiež vyzvala orgány činné v trestnom konaní, aby začali konanie voči Robertovi Ficovi pre hanobenie rasy, národa a presvedčenia.

Mazurek prišiel o poslanecký mandát

Mazurek povedal len to, čo si myslí takmer celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Vo videu zverejnenom na Facebooku to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov. Prišiel aj o poslanecký mandát.

„Ak má byť rozsudok najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať," povedal. „To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?" povedal vo videu Fico.





