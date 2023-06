Fico a Pellegrini podľa Pellegrini čakajú, kým sa vrátia k moci a umlčia spravodlivosť

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vyzval poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS), aby zišli z kratšej cesty späť, pretože ich hlasy počas hlasovania o vyslovení nedôvery vláde podľa neho rozhodnú. Dodal, že sa nechce zmieriť s tým, že súčasná vláda skončí preto, že demokratická strana sa spojila s tými, proti ktorým spolu bojovali.

„Poslanci zo SaS, keď ste odchádzali z vlády, tak ste odchádzali s tým, že budete konštruktívna opozícia. Taktiež ste povedali, že nikdy našu vládu nepovalíte. Preto ma úprimne veľmi prekvapilo nielen to, že zahlasujete za jej odvolanie, ale najmä to, že ste samotné odvolávanie iniciovali," uviedol Heger v pléne parlamentu.

Rakovina zla

Premiér dodal, že SaS si hlasovaním podá ruky s ľuďmi, ktorí tu podľa Hegera vybudovali pod pozlátkom sociálnej demokracie rakovinu zla, ktorú koalícia v súčasnosti vykoreňuje.

„Dnes predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico a predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini čakajú, kým sa vrátia k moci a umlčia spravodlivosť. Avšak naši voliči nám držia palce, chcú, aby sme bok po boku spolu stavali Slovensko na nohy, pretože dnes tu je zápas o demokraciu," adresoval Eduard Heger pripomienku liberálom.

Zdôraznil, že ich vláda nie je dokonalá, majú svoje chyby, ale sú zároveň vládou reforiem a pomoci ľuďom v ťažkých časoch.

Výzva poslancom SaS

Predseda SaS Richard Sulík v rozprave kritizoval súčasnú vládu, že prijala veľké množstvo noviel zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Premiér sa ohradil slovami, že z vyše 100 noviel zákonov, ktoré boli v takomto konaní prijaté, bolo 83 počas pandémie, päť z nich išlo na pomoc Ukrajine a zvyšné riešili energetickú krízu.

Heger taktiež skonštatoval, že počas vlády si prešli rôznymi krízami, ako napr. krízou pandémie ochorenia COVID-19 či energetickou krízou. „Nerezignovali sme na premenu štátu, lebo sme videli, v akom stave nám ho sociálni demokrati odovzdali," doplnil.

Premiér zároveň vyzval poslancov SaS, aby si spomenuli, koľko reforiem spolu presadili. „Či už ide o zdravotnícku reformu, skokové zvýšenie platov. Po tridsiatich rokoch sa našla vláda, ktorá bola schopná a ochotná oceniť ľudí pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti za každý rok praxe. Spomeňte si na vysokoškolskú reformu či súdnu mapu. Všetko sme to spolu presadili a boli to naše spoločné úspechy," zdôraznil predseda vlády.

Kvalitná pomoc celej ekonomike

Heger vo svojej rozprave taktiež spomenul, že spoločne sa im podarilo postaviť nový operačný program s novými pravidlami, čo je podľa neho historická reforma, v ktorej je Slovensko premiantom medzi krajinami.

Historicky prvýkrát sa podľa Eduarda Hegera podarilo získať na východné Slovensko veľkú investíciu. Uviedol, že zástupcovia Európskej komisie povedali, že Slovensko je premiantom v schválení, v kvalite a v splnených míľnikoch.

„Eurofondy za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho ľudia taktiež pocítili, ale pocítili ich ľudia pod rúškom naši ľudia. Aj po odchode strany SaS sme ostali verní jej častiam programového vyhlásenia vlády," povedal premiér. Taktiež sa ohradil voči slovám poslancov SaS, ktorí vláde vyčítajú, že nezvládli energetickú krízu. „Napriek tomu, že prišlo k výmene ministra hospodárstva, tak sme boli schopní pripraviť takú pomoc, na akú môžeme byť všetci hrdí. Občania budú mať teplo a plyn vyšší iba o 15 percent. Pripravili sme kvalitnú pomoc celej ekonomike," tvrdí Heger.

Premiér sa v rozprave zmienil aj o návrhu štátneho rozpočtu. „Každý vyzýva vás, aby ste ho podporili. Počnúc zamestnancami štátu, cez zdravotníkov, lekárov, zamestnávateľov, samosprávy a dokonca vás vyzýva samotná prezidentka Zuzana Čaputová," dodal Heger.

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.