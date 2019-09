Fenomenálny Ronnie O’Sullivan získal rekordný siedmy titul na UK Championship

YORK 10. decembra (WebNoviny.sk) - Angličan Ronnie O’Sullivan sa stal víťazom turnaja UK Championship v snookeri a obhájil vlaňajší triumf. Najvyššie nasadený muž "pavúka" vo finále zdolal turnajovú sedmičku Marka Allena 10:6.

Štyridsaťtriročný O’Sullivan si na svoje konto pripísal rekordný siedmy triumf na tomto podujatí, o jeden titul menej má jeho krajan Steve Davis. Spolu s trofejou získal odmenu vo výške 170-tisíc britských libier.

O’Sullivan sa odpútal aj od Hendryho

Na podujatí, ktoré hostilo Barbican Centre v Yorku, zvíťazil päťnásobný majster sveta v 27 z posledných 28 zápasov. V roku 2015 na turnaji chýbal, triumfoval v rokoch 2014, 2017 a 2018. Jedinú prehru v uplynulých rokoch zaznamenal proti krajanovi Markovi Selbymu, ktorému podľahol vo finále ročníka 2014.

Zároveň má vo svojej zbierke už 19 titulov z troch najprestížnejších podujatí známych pod názvom "Tripple Crown" (Majstrovstvá sveta /5/, UK Championship /7/ a Masters /7/). Aj v tejto štatistike mu patrí prvé miesto, keď sa o jeden titul odpútal od legendárneho Škóta Stephena Hendryho.

Allen hral svoje druhé finále UK Championship

V popoludňajšej časti finálového stretnutia viedol Allen 2:1, O’Sullivan otočil skóre na 6:2 vo svoj prospech. Vo večernej časti si udržiaval náskok a nedovolil pomýšľať súperovi na obrat. Tridsaťdvaročný Allen sa predstavil druhýkrát vo finále UK Championship. Pred siedmimi rokmi podľahol Angličanovi Juddovi Trumpovi.

"Je to neuveriteľné, nemôžem tomu uveriť. Hral som dobre, no nemohol som poľaviť v koncentrácii ani na jeden moment," uviedol O’Sullivan po zápase pre BBC. "Je to skvelý pocit tvoriť históriu a prekonať rekordy Steva Davisa a Stephena Hendryho. Stále mi chýbajú tri svetové tituly, aby som bol najúspešnejší aj v tomto poradí. Aj tento rekord sa pokúsim prekonať."

UK Championship v snookeri (finále) York Ronnie O’Sullivan (Angl.-1) - Mark Allen (Sev. Írs.-7) 10:6

