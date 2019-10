Fén, ktorý 20x za sekundu skontroluje teplotu

BRATISLAVA 15. októbra 2018 (WBN/PR) – Poznáte fén na vlasy, ktorý až 20x za sekundu kontroluje a reguluje teplotu, aby boli vlasy zdravé a lesklé? Dyson Supersonic™ je vďaka svojej unikátnej technológii svetovou jednotkou medzi fénmi nezameniteľnou nielen svojím výkonom, ale aj netradičným vzhľadom.



Dyson SupersonicTM patrí medzi absolútnu hi-tech špičku, a to vďaka svojim vlastnostiam, ako je rýchlosť sušenia vlasov, nízka hmotnosť, dokonalá ergonómia či inteligentná regulácia teploty. Používajú ho profesionálni kaderníci po celom svete a vďaka technológii aj príťažlivému dizajnu je tiež luxusným partnerom pre každú ženu, ktorá ho má doma.

Sila sa skrýva v motore



Fén má nízku hmotnosť a rozmermi padne akurát do ruky. Za nekompromisnou rýchlosťou pri fúkaní sa skrýva digitálny motor Dyson V9. Je to najdokonalejší, najmenší a najľahší digitálny motor, ktorý zatiaľ Dyson predstavil a vyvinul špeciálne pre tento fén. Je navrhnutý tak, aby bol výkonný a kompaktný zároveň. Digitálny motor Dyson V9 je až 8x rýchlejší než iné motory v bežných fénoch a váži približne o polovicu menej. Motor vo veľkosti jedného palca je taký malý, že môže byť?umiestnený v?rukoväti fénu. Ťažisko je tak nízko, že sa fén pohodlne drží, no predovšetkým nedochádza k zbytočnému zaťažovaniu a namáhaniu šliach a svalov. Väčšina bežných sušičov vlasov má pritom motor umiestnený v hlave stroja.



Revolúciu spôsobil aj inteligentnou reguláciou teploty pomocou skleneného mikročipu, ktorý 20x za sekundu reguluje teplotu, aby nedošlo k poškodeniu vlasov. Výsledkom sú prirodzene lesklé vlasy, pretože zdravé vlasy sú krásne vlasy. Vďaka rýchlemu a presne smerovanému prúdu vzduchu cez špeciálne vytvorené trysky si každá žena, aj tá s najhustejšími vlasmi, dokáže skrátiť čas sušenia približne na tretinu a namiesto hodiny jej bude na vysušenie stačiť približne 10 minút. Intenzita fúkania aj teplota sa dajú na prístroji nastaviť podľa želania jednoduchým stlačením tlačidiel pohodlne umiestnených na dosah palca. Dyson Supersonic™ má 4 možnosti nastavenia teploty vzduchu, 3 nastavenia sily prúdenia vzduchu a?tlačidlo teplotnej brzdy na okamžitý prúd chladného vzduchu.



Plusom je aj nízka prevádzková hlučnosť. Inžinieri spoločnosti Dyson zredukovali turbulencie a dostali jeden tón zvuku produkovaného motorom na frekvenciu, ktorá je mimo rozmedzia toho, čo zachytí ľudské ucho. V praxi to znamená, že fén je dostatočne tichý na to, aby sa počas fénovania dalo rozprávať či telefonovať. Súčasťou príslušenstva je smerová tryska, stylingový nadstavec a difuzér, ktorý je navrhnutý tak, aby rozptýlil vzduch rovnomerne vôkol každej kučery. Simuluje prirodzené sušenie a pomáha znížiť krepovatenie vlasov. Každý nadstavec má vlastnú technológiu tepelného štítu, preto nadstavce ostávajú na dotyk chladné a ľahko si nimi nastavíte presné smerovanie vzduchu.

Vývoju predchádzal výskum vlasov



Spoločnosť venovala vývoju tohto jedinečného fénu 4 roky. Odštartovala to nespokojnosť manželky Jamesa Dysona s jej fénom. Základom výskumu bol prieskum vzťahu žien k svojim vlasom. Jedným z výsledkov prieskumu bolo zistenie, že ženy vlastnia v priemere 3,3 spotrebiča, ktorým sa starajú o zdravie a štýl ich vlasov. Dyson, ako to už býva zvykom, vytvoril najmodernejšie laboratórium venované špecificky výskumu vlasov – na pochopenie, ako ľudský vlas reaguje na napätie, ako sa vlasy dajú udržať zdravé a ako ich správne upravovať. Na tento účel vykúpila spoločnosť Dyson viac ako 1 620 km skutočných ľudských vlasov rôzneho typu. Na nich potom fén Dyson SupersonicTM testovali 4 roky a pritom sa sústredili aj na rôzne techniky sušenia a úpravy vlasov.



„Fény sú zvyčajne ťažké, neefektívne a robia príliš veľký hluk. Pri bližšom skúmaní sme zistili, že kvôli extrémnym teplotám taktiež môžu spôsobiť poškodenie vlasov. Chceli sme tieto problémy vyriešiť. Preto sme náš čas venovali výskumu vlasovej štruktúry, ktoré vyústilo do predstavenia fénu Dyson SupersonicTM,“ vysvetlil James Dyson, ktorý do vývoja modelu investoval 50 miliónov libier.



Cena modelu: 399 €

V dňoch 17. až 21. októbra si môžete produkty prémiovej britskej značky Dyson obzrieť na veľtrhu MODDOM v bratislavskej Inchebe. Príďte si vyskúšať špičkové vysávače, ventilátory a čističky vzduchu či spomínaný fén na vlasy Dyson SupersonicTM. Na všetky zákazníčky bude čakať šikovná kaderníčka, ktorá pomocou fénu predvedie efektívny a rýchly styling.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !