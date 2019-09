Federica Mogherini vyzvala občanov Macedónska, aby sa zapojili do referenda o zmene názvu krajiny

SKOPJE 13. septembra (WebNoviny.sk) - Šéfka európskej diplomacie Federica Mogherini vyzvala občanov Macedónska, aby sa zapojili do blížiaceho sa referenda o zmene názvu krajiny. Počas prejavu v Skopje vyhlásila, že obyvatelia "majú v rukách kľúč od budúcnosti" a mali by odovzdať svoj hlas.

Dvere EÚ sú otvorené

"Nemôžete si dovoliť mlčať a premeškať príležitosť vyjadriť sa, akú budúcnosť chcete pre svoju krajinu," uviedla politička. "Dvere do Európskej únie sú pre vás otvorené," dodala.



Referendum bude platné, len ak sa doň zapojí viac ako 50 percent z 1,8 milióna registrovaných voličov. Líder macedónskej konzervatívnej opozície predtým vyzval podporovateľov, aby v referende volili podľa svojho svedomia.

Vláda vyzýva v zmene názvu

Vláda tento týždeň odštartovala oficiálnu kampaň, v ktorej vyzýva voličov, aby hlasovali za zmenu názvu. Referendum sa bude konať 30. septembra. Ľudia budú môcť vyjadriť svoj názor na zmenu názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko, čím by sa skončil spor s Gréckom.

Mnohí Gréci totiž tvrdia, že len severogrécky región Macedónsko by mal používať takýto názov, a nie bývalá juhoslovanská republika. Zažehnanie sváru by navyše malej balkánskej krajine otvorilo dvere do Európskej únie a NATO.





