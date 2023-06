Federálny súd USA vyhovel prevádzkovateľovi výletných lodí a stopol zákon Floridy o zákaze COVID pasov

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Federálny súd v USA v nedeľu večer vyhovel žiadosti spoločnosti Norwegian Cruise Line a predbežným opatrením pozastavil účinnosť zákona štátu Florida, ktorý zakazuje verejnému a súkromnému sektoru podmieňovať prístup k službám preukázaním sa dokladom o zaočkovaní sa proti koronavírusu.

Porušenie zákona sa trestá pokutou päťtisíc dolárov za každého zákazníka, ktorého poskytovatelia služieb vyzvú na predloženie certifikátu.

Podľa súdu legislatívna norma nemá dostatočný právny ani vecný základ, kým spoločnosť podnikajúca v oblasti výletných plavieb preukázala, že bez povinnosti preukázať sa dokladom o vakcinácii hrozí poškodenie verejného zdravia.

Prevádzkovateľ výletných lodí Norwegian Cruise Line zažaloval štát Florida na federálnom súde minulý mesiac. Spoločnosť chce obnoviť plavby z Floridy k 15. augustu s tým, že od všetkých pasažierov bude vyžadovať vakcinačný certifikát.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz