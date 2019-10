Federálna sudkyňa zablokovala Trumpovu politiku zadržiavania migrantov

3.7.2019 (Webnoviny.sk) - Federálna sudkyňa v americkom Seattli zablokovala v utorok politiku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorej majú byť tisíce žiadateľov o azyl zadržiavané počas doby, kým úrady neprejednajú ich prípad.

Ústava podľa nej požaduje, aby migranti mali možnosť byť z väzby prepustení. Sudkyňa okresného súdu Marsha Pechman rozhodla, že ľudia, ktorých zadržia po ilegálnom vstupe do krajiny, kde hľadajú ochranu, majú právo na vypočutie pred súdom, tzv. bond hearing, na ktorom sudca rozhodne, čí má byť zadržaný prepustený alebo zostáva vo väzbe.

Vláda sa zrejme rýchlo odvolá

Americký minister spravodlivosti William Barr v apríli oznámil, že vláda už viac nebude takéto vypočutia realizovať, miesto toho bude migrantov držať vo väzbe. Je to súčasťou jej úsilia odradiť migrantov na americko-mexickej hranici.

Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ rozhodnutie sudkyne nekomentovalo, očakáva sa však, že vláda sa proti nemu rýchlo odvolá. Pravidlo malo nadobudnúť účinnosť 15. júla. Za uplynulých 50 rokov vláda umožňovala žiadateľom o azyl vypočutie pred imigračným sudcom, kde môžu argumentovať, že majú byť prepustení, pretože nepredstavujú pre verejnosť riziko alebo sa nebudú súdu vyhýbať.

Vypočutie do siedmich dní

Žiadateľom o azyl to dávalo možnosť spojiť sa so svojimi príbuznými v Spojených štátoch a nájsť si právnikov, ktorí by im pomohli so žiadosťou o azyl, čo zvyšovalo ich šance na úspech.

Cieľom novej politiky je ukončiť túto prax, čo by znamenalo, že 15 až 40 tisíc migrantov skončí po dobu šiestich a viac mesiacov vo väzbe bez povinnosti vlády preukázať, že ich zadržiavanie je oprávnené. Poväčšine takmer polovicu žiadateľov o azyl, ktorí absolvujú vypočutie pred súdom, prepustia z väzby.

Sudkyňa Pechman rozhodla, že vláda musí vypočutie uskutočniť do siedmich dní od žiadosti imigranta, kde preukáže, že má opodstatnený strach z prenasledovania alebo mučenia, ak by sa vrátil do svojej domovskej krajiny. V opačnom prípade musia zadržiavanú osobu prepustiť.

