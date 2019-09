Febiofest prinesie novinky s hviezdnym Pattinsonom, Bardemom aj Gyllenhaalom

Dvojnásobný držiteľ Oscara Asghar Farhadi sa tentokrát z rodného Iránu presunul do Španielska, kde s najväčšími hviezdami tamojšej kinematografie, Penelope Cruz a Javierom Bardemom nakrútil vzťahovú drámu Všetci to vedia. Excelujú v nej v hlavných úlohách dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Psychologický triler bol vlani otváracím filmom prestížneho festivalu v Cannes.