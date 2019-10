FC Sevilla je naďalej nočnou morou Realu Madrid, opäť vysoko prehral a navyše prišiel o Marcela

"Sevilla bola oveľa lepšia a zaslúžila si vyhrať. Nehrali sme tak, ako sme chceli a do prestávky sme za to zaplatili tromi inkasovanými gólmi. Po zmene strán sme sa zlepšili a dúfali sme, že prípadný kontaktný gól by nás vrátil do hry. Nevyužili sme však šance, a tak sme prehrali," povedal po stretnutí smutný kouč Madridčanov Julen Lopetegui.