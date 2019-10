Farmári vysypali hnoj na protest proti výstavbe vlajkového stožiara, incidentom sa zaoberá polícia

20.7.2019 (Webnoviny.sk) - Kancelária Národnej rady SR odsudzuje konanie protestujúcich farmárov, ktorí v sobotu pred budovou parlamentu vysypali hnoj. Podľa stanoviska NR SR, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Tomáš Kostelník, sa už celým prípadom zaoberá polícia.

Kancelária parlamentu čin odsudzuje

Farmári vyjadrili takýmto spôsobom svoj nesúhlas s výstavbou 30-metrového stožiara pred NR SR, pričom podľa nich sa má predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko zaoberať dôležitejšími otázkami.

"Kancelária NR SR odsudzuje konanie protestujúcich a prítomných novinárov, ktorí sa zúčastnili na incidente v priestoroch zákonodarného zboru, neuvážene ohrozovali bezpečnosť staveniska pri parlamente a aj samotných robotníkov, ktorí sa na stavbe v čase incidentu nachádzali. Prípadom sa už zaoberá polícia," uviedla Dankova kancelária.

Predseda národniarov tvrdí, že výstavba stožiara pred budovou Národnej rady SR nie je pretekmi s veľkosťou iných stožiarov, ide o to, aby Slovensko malo svoj stožiar. Danko tiež Informoval, že sám na výstavbu prispel deviatimi tisícmi eur. Celkové náklady ba mali byť do 40-tisíc eur.

Mohli zraniť robotníkov

"NR SR po incidente zabezpečila vypratanie znečisteného priestoru. Následne vyčísli škodu, ktorá bola spôsobená tým, že boli mimoriadne povolaní zamestnanci NR SR na pracovný výkon, objednaná technika, likvidácia odpadu. V prípade, že táto suma a okolnosti tohto incidentu naplnia skutkové podstaty trestného činu, podá trestné oznámenie," uvádza sa ďalej v stanovisku. Podľa hovorcu parlamentu mohli farmári, ktorí vysypali hnoj, ohroziť aj samotnú výstavbu stožiara.

"Akékoľvek narušenie prípravných prác výstavby stožiara v sebe nesie hrozbu ohrozenia tejto stavby a jej statiky a je v záujme všetkých, aby bola stavba bezpečná a postavená v súlade so všetkými predpismi a technickými normami. Neodborné zásahy, napríklad vo forme vstupu niekoľkotonového vozidla do bezprostrednej blízkosti stavebnej jamy či vysypanie nákladu môžu narušiť stabilitu a technické podmienky staveniska, a teda mať vplyv aj na samotnú stavbu. Incident je o to závažnejší, že v tom čase boli na stavenisku aj robotníci, ktorí mohli utrpieť zranenia," uzavrel Kostelník.

