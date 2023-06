Farmár zmenil hranicu Belgicka s Francúzskom, po 90 rokoch môže oživiť hraničnú komisiu

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Belgický farmár neúmyselne zmenil hranicu jeho krajiny s Francúzskom. Ako informuje spravodajský portál BBC, zmenu si všimol miestny historický nadšenec, keď sa prechádzal v lese a spozoroval, že kameň, ktorý značí hranicu, je posunutý o 2,29 metra. Spomenutého farmára zrejme hnevalo, že hraničný kameň stál v ceste jeho traktoru a posunul ho na francúzske územie.

Incident sa však na oboch stranách hranice stretol s pobavenými reakciami. „Urobil Belgicko väčším a Francúzsko menším, to nie je dobrý nápad,“ vyjadril sa pre francúzsku televíziu TF1 starosta belgickej pohraničnej obce Erquelinnes David Lavaux. „Bol som rád, že moje mesto bolo väčšie, ale starostka Bousignies-sur-Roc nesúhlasila,“ dodal s úsmevom. „Mali by sme byť schopní vyhnúť sa novej pohraničnej vojne,“ povedala pobavená francúzska starostka Aurélie Welonek pre noviny La Voix du Nord.

Hranica medzi Francúzskom a Belgickom, ktorá je dlhá 620 kilometrov, vznikla na základe Kortrijkskej zmluvy z roku 1820. Vyznačili ju hraničnými kameňmi, ktoré zostali na mieste dodnes.

Miestne úrady v Belgicku sa plánujú farmárovi ozvať a požiadať ho, aby vrátil kameň na jeho pôvodné miesto. Ak sa tak nestane, prípad by podľa BBC mohol skončiť na belgickom ministerstve zahraničia, ktoré by muselo zvolať francúzsko-belgickú hraničnú komisiu. Tá je neaktívna od roku 1930.

Lavaux pre belgickú webstránku Sudinfo poznamenal, že ak by farmár nesplnil svoju povinnosť, mohol by čeliť trestnému konaniu. „Ak by prejavil dobrú vôľu, nebudeme mať problém a vyriešime tento problém priateľsky,“ doplnil.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz