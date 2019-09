Farage opúšťa Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva, vadí mu smerovaniu ku krajnej pravici

LONDÝN 4. decembra (WebNoviny.sk) - Dlhoročný predseda britskej euroskeptickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage z tejto strany vystúpil na protest proti jej súčasnému smerovaniu.

Farage to oznámil v článku, ktorý v utorok poslal do redakcie britského denníka The Daily Telegraph. Farage, jedna z hlavných postáv hnutia za britský odchod z EÚ, v článku uvádza, že za jeho čias sa strana nikdy nespájala s extrémistami, no teraz "sa smerovanie strany od základu zmenilo".

Veľký priestor pre stúpencov brexitu

Podľa Farageho je momentálne vo Veľkej Británii "veľký priestor pre stranu stúpencov brexitu, no UKIP tento priestor neobsadí".

Farage už pred dvoma týždňami vyhlásil, že aktuálne kroky UKIP považuje za "hanebné". Vyslovil sa aj za to, aby v rámci strany prebehlo hlasovanie o vyslovení nedôvery jej súčasnému predsedovi Gerardovi Battenovi. Tomu má jeho predchodca za zlé práve to, že stranu posúva smerom ku krajnej pravici.

Boj proti gangom znásilňovačov

Súčasný predseda UKIP Batten si okrem iného vybral za svojho poradcu známeho krajne pravicového aktivistu Tommyho Robinsona.

Ten mu má podľa oficiálnych dokumentov strany radiť v oblastiach "boja proti gangom znásilňovačov a reformy väzenského systému", čo je podľa britských médií jasná narážka na imigrantov.

Robinson a jeho hnutie Liga na obranu Anglicka (EDL) totiž roky vykresľujú prisťahovalcov a moslimov predovšetkým ako násilníkov a páchateľov trestných činov.





