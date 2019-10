Fantázia! Slovenky ovládli preteky s hromadným štartom. Kuzminová vyhrala a Fialková bola druhá

NOVÉ MESTO NA MORAVE 23. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom žien na 12,5 km v rámci Svetového pohára v českom Novom Meste na Morave. Na druhom mieste sa umiestnila ďalšia Slovenka Paulína Fialková, keď zaostala o 12,1 s za víťazkou.

Tretia skončila Fracúzka Anais Chevalierová so stratou 13,3 s na najúspešnejšiu. Na štarte chýbala Nemka Laura Dahlmeierová, podľa vlastných slov si po dvoch disciplínach chcela oddýchnuť. Počasie v nedeľu pretekárkam prialo. Na tribúnach vo Vyšocina Arene sa tiesnilo vyše 27-tisíc fanúšikov.

Kuzminovej 14. víťazstvo

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová sa môže tešiť zo 14. víťazstva. Nadviazala na zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom zo ZOH 2018 v Pjongčangu. Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková sa rovnako nenechala zahanbiť a skončila na vynikajúcom 2. mieste.

Zverenka Anny Murínovej a Martina Bajčičáka P. Fialková vyrovnala svoj najlepší kariérny výsledok v SP. Ešte nikdy predtým nestáli slovenské reprezentantky na prvom a druhom mieste na stupňoch víťazov.

"Chcela som dopriať fanúšikom najkrajší darček na Vianoce. To bolo moje želanie. Ako športovkyňa som lepší darček nevedela vymyslieť. Človek veľa trénuje a horšie výsledky potom nepotešia. Ale nálada stúpa, keď sa darí. Konečne si môžem veriť, aj keď streľba nebola ideálna. Musím cez Vianoce niečo v tréningovom procese zmeniť. Dúfam, ze vás budem potom tešiť ďalšími pódiami. Môj čas v biatlone sa pomaly končí a mám dobrú nástupkyňu. Paulína ma vynikajúcu úroveň," uviedla po pretekoch pre RTVS Anastasia Kuzminová.

Svetový pohár v biatlone 2018/2019 Nové Mesto na Morave (ČR) Preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km: 1. Anastasia Kuzminová 35:34,4 (2), 2. Paulína Fialková (obe SR) +12,1 s (2), 3. Anais Chevalierová (Fr.) +13,3 (3), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +20,1 (1), 5. Mona Brorssonová (Švéd.) +36,3 (2), 6. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +45,8 (3)

Fialková dokázala predbehnúť Chevalierovú

Paulína Fialková bola na prvej položke v ľahu bezchybná a pokračovala v pretekoch medzi najlepšou trojicou. Kuzminová raz chybovala a patrilo jej 16. miesto. Na druhej streľbe boli obe Slovenky stopercentné, P. Fialková vybiehala na bežecký okruh tesne druhá za Taliankou Wiererovou. Kuzminová poskočila na 6. miesto so stratou 13,3 s. Pred treťou streľbou sa Kuzminová skvelým bežeckým výkonom dostala na prvé miesto. Prvá stojka priniesla jednu chybu P. Fialkovej, bezchybná Kuzminová bola pred bežeckým úsekom na 2. pozícii o 4,5 s za Wiererovou.





P. Fialková klesla na piate miesto so stratou takmer 30 s na vedúcu pretekárku. Kuzminová bola rýchlejšia ako Wiererová, znovu sa prebojovala pred záverečnou položkou na prvé miesto. Obe na druhej stojke raz chybovali a do záverečného bežeckého úseku vyražali bok po boku, P. Fialková raz chybovala a bola tretia so stratou 17,4 s. Kuzminová si išla po víťazstvo, Wiererová jej nestačila. Talianku dokázala predstihnúť P. Fialková a nakoniec aj tretia Chevalierová.





"Ja som ani nesnívala, že môžem mať taký dobrý začiatok sezóny. Určite sa mi bude skvelo sviatkovať. Veľmi som sa chcela v závere dostať na druhé miesto. Keď má človek dobrú formu, treba ju využiť, možno už nepríde. Celý prvý trimester je pre mňa veľkým zážitkom. Atmosféra v Novom Meste na Morave sa nedá opísať. Ďakujem ľuďom za to, ako mi fandili a aj oni ma vyburcovali, aby som ten finiš ešte dala," povedala Paulína Fialková pre RTVS.





Prehľad víťazstiev na vrcholných pretekoch v biatlone po pretekoch s hromadným štartom v českom Novom Meste na Morave v rámci Svetového pohára 2018/2019 Anastasia Kuzminová 13. februára 2010 - Vancouver (Kan.) - ZOH 2010 - šprint na 7,5 km 10. decembra 2011 - Hochfilzen (Rak.) - Svetový pohár 2010/2011 - šprint na 7,5 km 19. marca 2011 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2010/2011 - stíhacie preteky na 10 km 17. januára 2013 - Antholz (Tal.) - Svetový pohár 2012/2013 - šprint na 7,5 km 9. februára 2014 - Soči (Rus.) - ZOH 2014 - šprint na 7,5 km 22. marca 2014 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2013/2014 - stíhacie preteky na 10 km 23. marca 2014 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2013/2014 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 9. decembra 2017 - Hochfilzen (Rak.) - Svetový pohár 2017/2018 - stíhacie preteky na 10 km 14. decembra 2017 - Annecy (Fr.) - Svetový pohár 2017/2018 - šprint na 7,5 km 4. januára 2018 - Oberhof (Nem.) - Svetový pohár 2017/2018 - šprint na 7,5 km 6. januára 2018 - Oberhof (Nem.) - Svetový pohár 2017/2018 - stíhacie preteky na 10 km 17. februára 2018 - Pjongčang (Kór.) - ZOH 2018 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 15. marca 2018 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2017/2018 - šprint na 7,5 km 23. decembra 2018 - Nové Mesto na Morave (ČR) - Svetový pohár 2018/2019 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km Paulína Fialková 2. miesto: Nové Mesto na Morave (ČR) - Svetový pohár 2018/2019 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 2. miesto: Hochfilzen (Rak.) - Svetový pohár 2018/2019 - stíhacie preteky na 10 km 2. miesto: Ťumeň (Rus.) - Svetový pohár 2017/2018 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 3. miesto: Pokljuka (Slovin.) - Svetový pohár 2018/2019 - stíhacie preteky na 10 km 3. miesto: Nové Mesto na Morave (ČR) - Svetový pohár 2018/2019 - rýchlostné preteky na 7,5 km 4. miesto: Pokljuka (Slovin.) - Svetový pohár 2018/2019 - vytrvalostné preteky na 15 km 5. miesto: Pjongčang (Kór. rep.) - ZOH 2018 - vytrvalostné preteky na 15 km 5. miesto: Östersund (Švéd.) - Svetový pohár 2017/2018 - vytrvalostné preteky na 15 km 5. miesto: Kontiolahti (Fín.) - Svetový pohár 2016/2017 - stíhacie preteky na 10 km 6. miesto: Ruhpolding (Nem.) - Svetový pohár 2015/2016 - stíhacie preteky na 10 km 6. miesto: Pokljuka (Slovin.) - Svetový pohár 2018/2019 - rýchlostné preteky na 7,5 km

