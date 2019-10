Fantastický Kližan si zahrá v Petrohrade o titul, v súboji o finále vyradil Wawrinku

PETROHRAD 22. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Marin Kližan postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 St. Petersburg Open v ruskom Petrohrade (dotácia 1 175 190 USD, tvrdý povrch v hale). V sobotňajšom semifinále zdolal za 138 minút 4:6, 6:3, 7:5 Švajčiara Stana Wawrinku. Za víťazstvo si Kližan pripíše do rebríčka 150 bodov. Zároveň získa nezdanenú prémiu vo výške 110 415 amerických dolárov. Wawrinka vybojoval 90 bodov a odmenu 59 810 USD. V súboji o celkové víťazstvo sa slovenský tenista stretne s víťazom duelu Dominic Thiem (Rak.-1) - Roberto Bautista-Agut (Šp.-5). Vďaka postupu do finále sa Kližan posunie v online poradí rebríčka ATP na priebežné 49. miesto.

Zápas mal od začiatku vyrovnaný priebeh. O osude prvého setu rozhodla úvodná hra, keď Wawrinka prelomil Kližanov servis. Obaja súperi si v nasledujúcom priebehu udržali svoje podanie. Švajčiar za stavu 5:4 pri svojom servise využil druhý setbal a ujal sa vedenia 1:0 na sety. Úvodná hra druhého dejstva trvala viac ako sedem minút. Slovenský tenista odvrátil jeden brejkbal a nedopustil stratu podania. Kližan sa po brejku v šiestej hre dostal do vedenia 4:2. Za stavu 5:3 premenil na podaní Slovák prvý setbal a vyrovnal stav setov na 1:1. V treťom dejstve viedol Kližan 3:1, no Wawrinka vyrovnal na 3:3. Súperov servis prelomil slovenský tenista aj v 11. hre. V ďalšej hre síce ponúkol súperovi pri svojom podaní jeden brejkbal, ten však odvrátil a následne premenil tretí mečbal.

Kližan nie je zranený

"Môj zdravotný stav bol v poriadku už zopár hodín po štvrťfinálovom stretnutí," reagoval Kližan v pozápasovom rozhovore na otázku ohľadom jeho zdravotných problémov, ktoré ho trápili počas piatkového duelu a dodal: "Teraz je všetko v poriadku. Nie som zranený a to je najdôležitejšie. Vo finále sa budem snažiť podať čo najlepší výkon. Vždy je pre mňa poctou, ked môžem nastúpiť vo finále na akomkoľvek turnaji."



K svojmu výkonu proti Wawrinkovi uviedol: "Bol to veľmi náročný zápas. Stan je jedným z najlepších hráčov na okruhu. Som na seba hrdý, že som ho konečne zdolal. Užívam si tu v Petrohrade každú chvíľu a nemôžem sa dočkať finálového stretnutia."

Dvadsaťdevaťročný Kližan (65. v rebríčku ATP) a o štyri roky starší Wawrinka (88.) odohrali štvrté vzájomné stretnutie. Slovenský tenista sa tešil z premiérového víťazstva. Predtým naposledy sa stretli vo februári na turnaji v bulharskej Sofii, Wawrinka zvíťazil v 2. kole 4:6, 6:2, 6:3. Na Australian Open 2017 sa stretli v úvodnom kole, v päťsetovej dráme triumfoval trojnásobný grandslamový víťaz Wawrinka 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

Wawrinka sa vrátil po operáciách

Na ceste do siedmeho kariérneho finále na turnaji ATP si Kližan poradil v 1. kole s domácim Jevgenijom Donským dvakrát 6:4. V 2. kole vystavil po výsledku 6:3, 6:4 stopku turnajovej dvojke Talianovi Fabiovi Fogninimu. Vo štvrťfinále zdolal nasadenú sedmičku Kanaďana Denisa Shapovalova 3:6, 7:5, 6:3, keď v druhom sete prehrával už 3:6, 3:5. Na turnaji v ruskom Petrohrade si v roku 2012 pripísal Kližan svoj premiérový singlový titul na turnaji ATP. Celkovo má na svojom konte 6 titulov na podujatiach tejto úrovne. Zaujímavosťou je, že vo šiestich finálových súbojoch má 100-percentnú úspešnosť. Naposledy sa z turnajového titulu tešil v auguste na antukovom turnaji v rakúskom Kitzbüheli. Šiestou trofejou sa vyrovnal daviscupovému trénerovi Slovenska Dominikovi Hrbatému.

Bývalá svetová trojka Wawrinka sa vracia na niekdajšie pozície po dvoch operáciách ľavého kolena. Švajčiar sa v Petrohrade neprebojoval do prvého finále v tejto sezóne. Naposledy sa vo finálovom stretnutí predstavil minulý rok na Roland Garros, Španielovi Rafaelovi Nadalovi podľahol hladko v troch setoch 2:6, 3:6, 1:6. V Petrohrade sa dostal najďalej pred dvoma rokmi, keď vo finále nestačil na Nemca Alexandra Zvereva (6:2, 3:6, 5:7).

Petrohrad - Dvojhra - semifinále: Martin Kližan (SR) - Stan Wawrinka (Švaj.) 4:6, 6:3, 7:5 za 138 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

