Fantastickí Kližan s Poláškom získali po obrate vo štvorhre dôležitý bod proti Bielorusku

BRATISLAVA 27. októbra (WebNoviny.sk) - Domáci tenisti Martin Kližan a Filip Polášek zvíťazili za 125 minút 6:7 (5), 6:4, 6:3 nad bieloruskou dvojicou Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij vo štvorhre na úvod záverečného druhého dňa programu bratislavského stretnutia Slovensko - Bielorusko v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov. Priebežný celkový stav je 2:1.

"Sú to výborné pocity. Som rád, že sme to zvládli. Myslím si, že úroveň štvorhry bola vynikajúca. Diváci nás hnali, bola to jedna z najlepších atmosfér, čo som zažil v Davisovom pohári. Pri servise som mal najväčšie problémy, ale od začiatku sme dobre returnovali. A aj po prehratom prvom sete sme si hovorili, že to súper nemôže udržať na podaní až do konca. Náš tlak z returnu bol dobrý počas celého zápasu, to bolo dôležité," uviedol Filip Polášek v prvej reakcii pre RTVS.

Prvé dejstvo rozhodol tajbrejk

V úvodnom dejstve si všetci aktéri udržali svoj servis a o víťazovi prvého setu musel rozhodnúť tajbrejk. V skrátenej hre boli úspešnejší bieloruskí tenisti, ktorí uspeli v pomere 7:5.

Hneď na začiatku druhého dejstva prelomili hostia Poláškov servis a po potvrdení brejku sa ujali vedenia 2:0. Slovenskí tenisti odpovedali rovnakou mincou - vo štvrtej hre prišiel o svoje podanie Vasilevskij. Polášek následne potvrdil na podaní rebrejk a domáci sa ujali vedenia 3:2. Za stavu 5:4 prelomili Slováci súperov servis, keď využili hneď prvý setbal a vyrovnali stav setov na 1:1. Tretí set priniesol vyrovnaný tenis. V ôsmej hre mali domáci výhodu troch brejkbalov, dokázali využiť ten posledný a ujali sa vedenia 5:3. Pri následnom Kližanovom podaní premenili hneď prvý mečbal a tešili sa z víťazstva.

Po piatkových dvojhrách na antuke pod zatiahnutou strechou NTC platilo skóre 1:1, presadili sa singlové jednotky oboch tímov. Najprv domáci Martin Kližan zdolal Alexandra Zgirovského 6:1, 6:4 a potom si hosťujúci Jegor Gerasimov poradil s Norbertom Gombosom 6:3, 4:6, 4:6.

Novinka v rámci reformy MS tímov

V sobotu sa okrem debla uskutočnia aj zostávajúce dva single Kližan - Gerasimov a Gombos - Zgirovskij. Kapitáni Dominik Hrbatý a Vladimir Volčkov však majú nárok na zmeny. V domácom kádri sú aj Andrej Martin a Filip Horanský, v nominácii hostí aj Martin Borisjuk.

Povolených päť hráčov namiesto tradičných štyroch je novinka v rámci reformy MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). K zmenám patrí aj scenár v podobe dvoch dvojhier v prvý deň a štvorhry a zostávajúcich dvoch dvojhier v druhý deň a skrátenie zápasov z troch získaných setov na dva.

S Bieloruskom sa slovenský tím stretol v minulosti iba raz, v roku 2010 v dueli 2. kola play-off o záchranu v I. skupine euroafrickej zóny Slováci zvíťazili v Minsku 4:1. Tento rok sa slovenskí tenisti súťažne predstavili v Davisovom pohári v aprílovom termíne v rámci 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018, v Bratislave nestačili na výber Bosny a Hercegoviny, ktorému podľahli 2:3.

18 tímov na koncoročnom finálovom turnaji

Ak Slovensko zdolá výber Bieloruska, predstaví sa vo februárovom kvalifikačnom kole Davisovho pohára 2019 buď na pôde Kazachstanu alebo privíta doma hráčov Kanady. Oficiálne však ITF potvrdí zostávajúce dve družstvá potvrdí na základe renkingu krajín za výsledky v Davisovom pohári, ktorý zverejní v pondelok 29. októbra.

V rámci reformy súťaže sa vo februárovom kvalifikačnom kole predstaví v súbojoch o postup na koncoročný turnaj 24 mužstiev. Dvanásť víťazných tímov sa pridá k štyrom semifinalistom tohtoročnej edície (Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko a USA) a držiteľom dvoch voľných kariet (Argentína a Veľká Británia). Týchto osemnásť národných výberov sa zúčastní na koncoročnom finálovom turnaji, ktorý sa uskutoční 18. až 24. novembra 2019 v Madride.

Davis Cup – 2. kolo play-off o zotrvanie v I. skupiny euroafrickej zóny SLOVENSKO - BIELORUSKO 2:1 po sobotňajšej štvorhre (26. - 27. októbra, Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou v Aegon aréne NTC) Sobota (štvorhra): Martin Kližan, Filip Polášek - Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij 6:7 (5), 6:4, 6:3 za 125 minút Piatok - dvojhry: Martin Kližan - Alexander Zgirovskij 6:1, 6:4 za 74 minút Norbert Gombos - Jegor Gerasimov 6:3, 4:6, 4:6 za 115 minút





