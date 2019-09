Fantastické! Anastasia Kuzminová má v Osle víťazné double, vyhrala aj stíhacie preteky (aktualizované)

OSLO 23. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová ovládla sobotňajšie stíhacie preteky na 10 km v rámci 10. kola Svetového pohára v biatlone 2018/2019 v biatlone.

Tridsaťštyriročná Kuzminová triumfovala pred druhou v cieli Nemkou Denise Herrmannovou, ktorá zaostala o 1:42,8 min za víťazkou. Tretia skončila Švédka Hanna Öbergová so stratou 2:01,1 min na najúspešnejšiu.

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková skončila na 35. priečke. V pretekoch zaznamenala na strelnici osem chýb.

"Ja ani sama neviem, že prečo som urobila toľko chyb, Dnes som asi skrátka nemala svoj deň, aby som skolila strelnicu. Dnes som sa zobudila so zachrípnutým hlasom, snažila som sa na to nemyslieť. Keďže mi to dnes nevyšlo, dám do toho v nedeľu všetko," povedala pre RTVS Paulína Fialková.

Ani jedna chyba na strelnici

Trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová neurobila na strelnici ani jednu chybu. Bezchybnou streľbou si splnila jeden zo športových snov - premiérovo v kariére dokázala sklopiť 20 terčov pri individuálnom štarte. Okrem fantastickej streľby predviedla na trati aj najrýchlejší bežecký výkon zo všetkých štartujúcich.

"To je neuveriteľné, čo dnes predviedla. Na záver svojej kariéry, streliť štyri nuly, To je super, Bolo veterno, ale zvládla to. Jeden z jej životných výkonov. Podla mňa je mentálne ešte silnejšia ako pred rokom na ZOH," uviedol pre RTVS Kuzmiovej tréner a manžel v jednej osobe Daniel Kuzmin.

Kuzminová zaznamenala celkovo 18. víťazstvo v pretekoch na vrcholných podujatiach. V aktuálnej sezóne SP sa na najvyšší stupienok postavila piatykrát, raz bola aj druhá. V uplynulej sezóne 2017/2018 zaznamenala šesť víťazstiev, toto svoje maximum môže vyrovnať v nedeľu v pretekoch s hromadným štartom.





V nórskom Osle vyhrala aj štvrtkové rýchlostné preteky, čím dokázala obhájiť minulosezónne celkové prvenstvo v tejto disciplíne a získala svoj tretí malý glóbus v kariére.

Wiererová má malý glóbus

Po prvej položke v ľahu bola na čele pretekov bezchybná Kuzminová o 35,7 s pred druhou Preussovou. P. Fialková po dvoch chybách klesla na 14. miesto.

Aj po druhej streľbe v ľahu patrila vedúca pozícia naďalej bezchybnej Kuzminovej. Pred švédskym duom Perssonová, Högbergová mala Slovenka obrovský náskok viac ako 1:14 min. P. Fialková po ďalších dvoch chybách padla až na 22. priečku.





Ani na tretej položke Kuzmionová nezaváhala a svoj náskok pred najbližšou prenasledovateľkou navýšila už na takmer 1:23 min. Kuzminová neminula ani na poslednej položke a bezpečne si išla po víťazstvo. Druhá finišovala Nemka Herrmannová pred treťou Švédkou Öbergovou.





Malý glóbus za celkový triumf v disciplíne stíhacie preteky získala Talianka Dorothea Wiererová, jej druhý v kariére. Premiérovo sa tešila v sezóne 2015/2016, keď bola najlepšia vo vytrvalostných pretekoch. Prvá priečka patrí Wiererovej aj v priebežnom poradí súboja o veľký glóbus, pred poslednými pretekmi v aktuálnom ročníku má 42-bodový náskok pred krajankou Lisou Vittozziovou. V nedeľu sezónu uzavrú preteky s hromadným štartom o 13.45 h.





Svetový pohár v biatlone 2018/2019 Oslo Stíhacie preteky žien na 10 km: 1. Anastasia Kuzminová (SR) 28:25,9 min (0), 2. Denise Herrmannová (Nem.) +1:42,8 min (2), 3. Hanna Öbergová (Švéd.) +2:01,1 (1), 5. Marte Olsbuová-Röiselandová (Nór.) +2:11,7 (3), 5. Linn Perssonová (Švéd.) 2:12,5 (1), 6. Tiril Eckhoffová (Nór.) +2:27,7 (4), ... 35. Paulína Fialková (SR) +5:06,3 (8)

Poradie vo Svetovom pohári (po 24 z 25 pretekov): 1. Dorothea Wiererová 894 bodov, 2. Lisa Vittozziová (obe Tal.) 852, 3. Anastasia Kuzminová (SR) 844, 4. Marte Olsbuová-Röiselandová (Nór.) 834, 5. Hanna Öbergová (Švéd.) 681, 6. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 657, 7. Paulína Fialková (SR) 649 , ... 69. Ivona Fialková (SR) 52

Konečné poradie stíhacích pretekov vo SP (po 8 pretekoch): 1. Dorothea Wiererová (Tal.) 327- zisk malého glóbusu, 2. Marte Olsbuová-Roiselandová (Nór.) 312, 3. Anastasia Kuzminová (SR) 309, 4. Lisa Vittoziová (Tal.) 301, 5. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 286, 6. Denise Herrmannová (Nem.) 254, ... 17. Paulína Fialková (SR) 154, 72. Ivona Fialková (SR) 12







Anastasia Kuzminová - víťazstvá prehľad 13. februára 2010 - Vancouver (Kan.) - ZOH 2010 - šprint na 7,5 km 10. decembra 2011 - Hochfilzen (Rak.) - Svetový pohár 2010/2011 - šprint na 7,5 km 19. marca 2011 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2010/2011 - stíhacie preteky na 10 km 17. januára 2013 - Antholz (Tal.) - Svetový pohár 2012/2013 - šprint na 7,5 km 9. februára 2014 - Soči (Rus.) - ZOH 2014 - šprint na 7,5 km 22. marca 2014 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2013/2014 - stíhacie preteky na 10 km 23. marca 2014 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2013/2014 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 9. decembra 2017 - Hochfilzen (Rak.) - Svetový pohár 2017/2018 - stíhacie preteky na 10 km 14. decembra 2017 - Annecy (Fr.) - Svetový pohár 2017/2018 - šprint na 7,5 km 4. januára 2018 - Oberhof (Nem.) - Svetový pohár 2017/2018 - šprint na 7,5 km 6. januára 2018 - Oberhof (Nem.) - Svetový pohár 2017/2018 - stíhacie preteky na 10 km 17. februára 2018 - Pjongčang (Kór.) - ZOH 2018 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 15. marca 2018 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2017/2018 - šprint na 7,5 km 23. decembra 2018 - Nové Mesto na Morave (ČR) - Svetový pohár 2018/2019 - preteky s hromadným štartom na 12,5 km 17. januára 2019 - Ruhpolding (Nem.) - Svetový pohár 2018/2019 - šprint na 7,5 km 8. marca 2019 - Östersund (Švéd.) - Majstrovstvá sveta 2019 - šprint na 7,5 km 21. marca 2019 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2018/2019 - šprint na 7,5 km 23. marca 2019 - Holmenkollen (Nór.) - Svetový pohár 2018/2019 - stíhacie preteky na 10 km

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !