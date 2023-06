Fantastická Vlhová zvíťazila v prvom kole obrovského slalomu v talianskom Sestriere

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová zvíťazila v sobotňajšom 1. kole obrovského slalomu žien v talianskom Sestriere v rámci Svetového pohára 2022/2023.

Trať nebola úplne najlepšia

Zaznamenala dva najlepšie sektory a jej výsledný čas 1:12,30 min je o 0,07 s lepší ako ten, ktorý dosiahla druhá Talianka Marta Bassinová. Tretie miesto obsadila Francúzka Tessa Worleyová so stratou 0,40 s na Vlhovú.

"Bolo pekné znova sa sem vrátiť. Veľmi sa teším z toho, že sa mi podarila dobrá jazda. Dnes sú podmienky veľmi náročné a treba ísť s rozumom. Videla som, ako išli dievčatá predo mnou, takže som mala v hlave, ako presne pôjdem. Som šťastná, že mi to vyšlo," zhodnotila Vlhová svoj výkon v 1. kole v priamom prenose JOJ Šport.

Priznala, že trať nebola úplne najlepšia: "Úprimne, čakala som, že to bude lepšie, ale nedá sa nič robiť. Treba sa s podmienkami vysporiadať. Druhé kolo bude veľký boj, ale pokúsim ísť si to svoje."

V nedeľu sa v Sestriere ide slalom

V úvodnom "obráku" sezóny v americkom Killingtone skončila Vlhová štvrtá. V Sestriere sa už tešila z víťazstva v obrovskom slalome v januári 2020, vtedy spolu so Slovenkou skončila na delenom prvom mieste Talianka Federica Brignoneová a tretia Američanka Mikaela Shiffrinová stratila len jednu stotinu sekundy.

Obhajkyňa celkového prvenstva SP je po 1. kole tohtoročného obrovského slalomu v Sestriere štvrtá so stratou 0,44 s na Vlhovú. Ak by to tak bolo aj po 2. kole, Vlhová by sa dostala o 5 bodov pred Američanku na čelo SP.

V nedeľu sa Vlhová a jej súperky predstavia v slalome, prvé kolo sa začína o 10.30 h a druhé o tri hodiny neskôr. Olympijská víťazka zo ZOH 2022 v Pekingu zaznamenala v doterajších troch slalomoch sezóny dve tretie miesta vo fínskom Levi a štvrté v Killingtone.

Petra Vlhová bude pokračovať na ceste za obhajobou malého krištáľového glóbusu za slalom v rakúskom Semmeringu (29.12.), chorvátskom Záhrebe (4. a 5. januára 2023), rakúskom Flachau (10.1.), českom Špindlerovom Mlyne (29.1.), švédskom Aare (11.3.) a vo finále SP v andorrskom Soldeu (18.3.). Sezónu 2022/2023 vo februári preruší svetový šampionát vo Francúzsku.

