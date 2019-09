Fantastická Shiffrinová ovládla super G v St. Moritzi a skompletizovala si triumfy v zjazdovom lyžovaní

ST. MORITZ 8. decembra (WebNoviny.sk) - Iba šesť dní po nečakanom triumfe v Lake Louise Američanka Mikaela Shiffrinová ovládla ďalšie preteky Svetového pohára zjazdárok v superobrovskom slalome. Vo švajčiarskom St. Moritzi Shiffrinová zvíťazila s náskokom 28 stotín sekundy pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou a 42 stotín pred Tinou Weiratherovou z Lichtenštajnska.

Dobrý pocit na lyžiach

Fenomenálna Američanka nedávnym triumfom v super G v Lake Louise skompletizovala ako prvá žena víťazstvá vo všetkých šiestich disciplínach zjazdového lyžovania. Teraz potvrdila, že už nekraľuje len medzi slalomovými a obrákovými bránkami, ale čoraz viac jej sedia aj rýchlostné disciplíny.

"Z Lake Louise som si priniesla dobrý pocit na lyžiach a preniesla to aj do týchto pretekov. Som veľmi spokojná s materiálom, ale aj s tým, ako jazdím. V náročných pasážach som sa snažila ísť kontrolovane, v rýchlejších byť zasa dostatočne agresívna. Ten štýlový mix bol dnes mimoriadne dôležitý. Viem, že mi to nevydrží večne, prídu aj horšie výsledky. Práve preto si to teraz užívam, ako sa len dá," povedala Mikaela Shiffrinová v prvej reakcii podľa webu laola1.at.

Shiffrinová si pripísala si na konto 47. triumf v pretekoch Svetového pohára. Historicky viac víťazstiev tohto rangu majú už len Američanka Lindsey Vonnová (82), Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová (62) a Švajčiarka Vreni Schneiderová (55).

Náskok 300 bodov

Shiffrinová je na čele Svetového pohára s náskokom takmer 300 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Obhajkyňa veľkého glóbusu suverénne vedie aj hodnotenie super G s maximálnym počtom 200 bodov po dvoch pretekoch.

V St. Moritzi sa jazdilo na trati Engiadina s dĺžkou 1950 m, ktorá bola vo februári 2017 dejiskom majstrovstiev sveta v alpských disciplínach. V 57-člennom štartovom poli nefigurovala slovenská reprezentantka. Petra Vlhová dala prednosť výlučne nedeľňajšiemu paralelnému slalomu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2018/2019 St. Moritz (Švaj.) - sobota - výsledky: Super G žien: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:11,30 min, 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,28 s, 3. Tina Weiratherová (Licht.) +0,42, 4, Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,67, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,76, 6. Marie-Michele Gagnonová (Kan.) +1,52. Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 8 zo 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 589 bodov, 2. Michelle Gisinová (Švaj.) 296, 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 264, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 253, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 223, 6. Petra Vlhová (SR) 196 Poradie v hodnotení super G vo Svetovom pohári (po 2 z 8 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 200 bodov, 2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 130, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 112, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 92, 5. Tina Weiratherová (Licht.) 76, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 63.

