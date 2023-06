Facebook zabojuje proti online manipulácii, zakáže deepfake videá

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna sieť Facebook zakáže v rámci boja proti online manipulácii videá vytvorené s pomocou deepfake technológie. Viceprezidentka spoločnosti Monica Bickert v pondelok v blogovom príspevku uviedla, že posilňujú postupy zamerané na odstránenie videí upravených spôsobmi, ktoré nie sú bežnému človeku zjavné a mohli by ich presvedčiť, že osoba na videu povedala niečo, čo v skutočnosti nepovedala. "Hoci sú tieto videá na internete stále zriedkavé, predstavujú významnú výzvu pre náš priemysel a spoločnosť, keďže ich využitie narastá," uviedla Bickert.

Pravidlá sa nebudú týkať paródií

Bickert podotkla, že sa nové pravidlá nebudú týkať paródií a satirických videí a tiež klipov, kde zmeny viedli len k úprave slovosledu. Ako pripomína agentúra AP, tieto výnimky zdôrazňujú, ako sa Facebook a ostatné sociálne médiá snažia vybalansovať svoje úsilie v boji proti šíreniu dezinformácií a falošných správ s rešpektovaním slobody prejavu a bránením sa voči obvineniam z cenzúry.

Všetky videá, ktoré nespĺňajú súčasné štandardy na odstránenie, môžu stále skontrolovať nezávislí kontrolóri tretích strán. Videá považované za nepravdivé budú mať špeciálne označenie, ktoré sa zobrazí každému, kto sa ich bude snažiť zdieľať alebo si ich prezerať, čo je podľa Bickert lepší prístup, ako ich iba odstrániť.

Zverejnili videá s Markom Zuckerbergom

Facebook zápasí s tým, ako zvládnuť nárast deepfakeových videí po tom, čo sa vlani stretol s kritikou, že odmietol odstrániť upravené video predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Podľa odborníkov upravené video, kde má politička upravenú reč, je len "lacným podvrhom", a nie deepfakeom. Pár umelcov neskôr zverejnil falošné video so šéfom Facebooku Markom Zuckerbergom, na ktorom hovorí o tom, ako ovláda svet. Aj toto video sociálna sieť ponechala online, lebo podľa nej neporušovalo jej pravidlá.

Deepfake videá sú falošné, ale realistické klipy vytvorené s pomocou umelej inteligencie a sofistikovaných nástrojov. Obsah takýchto videí býva upravený rôznymi spôsobmi tak, že úpravy sú takmer nerozoznateľné od reality.

