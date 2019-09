EY Podnikateľom roka 2018 Slovenskej republiky sa stal Šimon Šicko, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation, s.r.o.

"Predovšetkým by som chcel zagratulovať všetkým finalistom. Ich podnikateľské príbehy boli inšpirujúce a úžasné. O to viac si vážim, že som vyhral celkového víťaza.”, hovorí Šimon Šicko, CEO spoločnosti Pixel Federation a zároveň dodáva: "Chcel by som poďakovať hlavne ľuďom v Pixel Federation, táto cena patrí hlavne im. Je úžasné s koľkými skvelými a talentovanými ľuďmi som od roku 2007 mohol spolupracovať. Ďakujem aj Mariánovi Fridrichovi, Filipovi Fischerovi a Lucii Šickovej, bez vás by nebol Pixel Federation tým, čím je teraz. Na záver aj všetkým hráčom našich hier - bez nich by nebol Pixel Federation úspešný."