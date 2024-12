Exvyšetrovatelia NAKA Žáčik a Bobocký uzavreli dohodu o vine a treste, za zneužívanie právomocí či korupciu vyviazli s podmienkou

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v utorok schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a dvomi obvinenými bývalými policajtmi Milanom Žáčikom a Ivanom Bobockým.

Štát zhabal expolicajtom majetok

Súd uznal expolicajtov za vinných zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné s tým spojené korupčné trestné činy.

Uložil im obidvom rovnaké tresty odňatia slobody vo výmere tri roky s podmienečným odkladom a probačným dohľadom počas skúšobnej doby štyroch rokov.

Obidvom prepadol majetok v prospech štátu, súd im zakázal stretávanie sa so spolupáchateľmi a nariadil im aj niekoľkoročný zákaz činnosti.

„Páchatelia boli činní pre zločineckú skupinu, zneužívali právomoci verejného činiteľa a páchali korupčné trestné činy,“ uviedol po skončení pojednávania prokurátor s tým, že dohodu o vine a treste na návrh prokuratúry odsúhlasili obidve strany bez výhrad.

Sledovanie nepohodlných politikov

Orgány činné v trestnom konaní Žáčikovi a Bobockému pripisujú činnosť pre zločineckú skupinu a s tým spojené trestné činy prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Bývalí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) boli vyčlenení na samostatné konanie v rámci kauzy Očistec.

Podľa medializovaných informácií sa obvinení mimo iného v minulosti podieľali na sledovaní vtedajších opozičných politikov, konkrétne súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) alebo špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

V rámci akcie Očistec zadržali koncom roka 2020 viacerých bývalých vysokých policajných funkcionárov. Stíhaní sú napríklad pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy alebo trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa. V kauze figurujú okrem iných aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, exšéf NAKA Peter Hraško alebo bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer.

