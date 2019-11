Exsiskár Tóth sa výpovedi v kauze zmenky nevyhne, súd môže vydať zatykač

2.8.2019 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd môže dať predviesť svedka Petra Tótha, aj keby sa zdržiaval v zahraničí. Pre agentúru SITA to potvrdil trestný právnik Ladislav Kuruc s tým, že v prípade, že by sa Tóth vyhýbal hlavným pojednávaniam v kauze niekoľkomiliónových zmeniek televízie Markíza, môže byť naňho vydaný zatykač. Tóth je v pozícii svedka a podľa dostupných informácií sa zdržiava v zahraničí.

Jeho predvedenie má zabezpečiť polícia na pokyn súdu. Najbližšie pojednávanie v trestnej veci je na programe v septembri. Obžalovaní sú v tomto prípade Marian K. a Pavol R., ktorí podľa obžaloby sfalšovali zmenky v hodnote 69 miliónov eur. Za tie navyše ručí televízia Markíza.

Súd nariadil predvedenie políciou

Pavol R. na súde argumentuje tým, že zmenkami vyriešil problémy známe ako kauza Gamatex z konca deväťdesiatych rokov minulého storočia. O falšovaní zmeniek vypovedal práve Tóth a jeho výpoveď môže byť v celom procese kľúčová.

"Súd nariadil jeho predvedenie políciou. Ja si myslím, že pokiaľ sa to nedalo zrealizovať, teda, že by miesto jeho pobytu nebolo známe, súd by mal ďalšiu možnosť - vydať zatykač. Trestný poriadok takýto postup umožňuje. Keď sa svedok vyhýba pojednávaniam je možné dať príkaz na dodanie do väzby. Počas zadržania je tam lehota, v ktorej ho súd vypočuje a prepustí," povedal Kuruc.

Pôvodne vedený ako utajený svedok

Peter Tóth bol pôvodne vedený ako utajený svedok v prípade vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.





Počas vyšetrovania dvojnásobnej vraždy vypovedal aj k spomínanej kauze zmeniek. Tóth mal pôvodne vypovedať minulú stredu, pričom sa riadnym spôsobom neospravedlnil. Na svojom internetovom portáli iba uviedol, že sa nedostaví, pretože má obavy o svoj život.





Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu v tejto súvislosti avizoval, že v súvislosti zo zabezpečením prítomnosti Tótha na septembrovom pojednávaní v kauze miliónových zmeniek osloví políciu. Právny zástupca poškodenej spoločnosti Markíza Slovakia Daniel Lipšic zase na pojednávaní navrhol, aby bol Tóth vypočutý prostredníctvom telemostu.

