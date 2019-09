Exprezident Kiska ide na operáciu, v nemocnici má pobudnúť dva alebo tri dni

30.9.2019 (Webnoviny.sk) - Bývalý prezident a súčasný líder strany Za ľudí Andrej Kiska v utorok absolvuje operáciu. „Idem na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu. Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia," uviedol Kiska v stanovisku k medializovaným informáciám o tom, že ho čaká operácia.

Exprezident by podľa vlastných slov mal v nemocnici pobudnúť dva až tri dni. „Verte mi, že týchto pár dní oddychu mi možno aj dobre padne," dodal Kiska. Andrej Kiska bol prezidentom SR v období rokov 2014 až 2019. Momentálne pôsobí ako predseda politickej strany Za ľudí a plánuje kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !