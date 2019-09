Exposlanec Muránsky nafúkal za volantom viac ako jedno promile, súd mu udelil trest

BANSKÁ BYSTRICA 24. júna (WebNoviny.sk) – Peňažný trest osemsto eur a zákaz viesť motorové vozidlá na jeden rok uložil v pondelok v skrátenom konaní sudca Okresného súdu v Banskej Bystrici 45-ročnému bývalému poslancovi Národnej rady SR Petrovi Muránskemu.

Exposlanec viedol auto pod vplyvom alkoholu a pri kontrole mu namerali viac ako 1,2 promile.

Previnilca umiestnili do cely

Exposlanca zastavila policajná hliadka v obci Tajov v nedeľu 23. júna po 8. hodine. Viedol vozidlo Subaru v smere do obce Králiky. Pri dychovej skúške príslušníci Okresného dopravného inšpektorátu u neho zistili 1,21 promile alkoholu. Pretože jazda pod vplyvom alkoholu je trestný čin, so súhlasom prokurátora Muránskeho umiestnili do cely policajného zaistenia.

Previnilca v pondelok popoludní eskortovali pred sudcu Okresného súdu v Banskej Bystrici. Ten Muránskeho odsúdil trestným rozkazom za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Rozhodnutie súdu je právoplatné

Vymeral mu peňažný trest osemsto eur a na jeden rok mu zakázal viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Rozhodnutie súdu je právoplatné, pretože prokurátor ani Muránsky proti nemu nepodali odpor. Sudca zároveň prepustil exposlanca zo zadržania.

