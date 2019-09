Exminister Kažimír je už šéfom národnej banky, členstva v strane Smer-SD sa plánuje vzdať

„Ani by som si nebol pomyslel, keď som v roku 2012 nastupoval k tebe, na základe tvojej ponuky, ako tvoj štátny tajomník ministerstva financií, že ťa jedného dňa, ako predseda vlády Slovenskej republiky, budem môcť uviesť do tejto naozaj dôležitej a významnej funkcie,“ povedal pri uvádzaní Kažimíra do funkcie premiér Peter Pellegrini s tým, že je rád, že po doterajšom guvernérovi Jozefovi Makúchovi bude mať Národná banka Slovenska ďalšieho odborne fundovaného guvernéra.