Exminister Gajdoš odmieta tvrdenia Naďa, armádne projekty boli finančne kryté

15.4.2020 (Webnoviny.sk) - Armádne projekty, ktoré boli predložené vláde predchádzajúcim vedením, boli pripravené aj finančne kryté. Vo svojom stanovisku to tvrdí bývalý minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Jeho nástupca Jaroslav Naď (OĽaNO) vo viacerých rozhovoroch pre médiá spomenul totiž, že niektoré projekty nemali reálny základ a neboli na ne peniaze. Gajdoš tieto tvrdenia odmieta.

Tiež pripomenul, že nikto nemohol naplánovať krízu spojenú s pandémiou koronavírusu. Faktom zostáva, že viacero armádnych súťaží bolo zastavených.

Chce prehodnotiť celú armádnu modernizáciu

Z väčších projektov sa podarilo dotiahnuť obstaranie nových nadzvukových lietadiel F-16 za viac ako 1,6 miliardy eur. Naď chce aj preto skontrolovať zvyšné súťaže, respektíve prehodnotiť celú armádnu modernizáciu.

„Ministerstvo obrany pod mojím vedením predkladalo vláde vždy iba také projekty, ktoré boli rozpočtovo kryté. Inak tomu nebolo ani v prípade penziónu pre vojnových veteránov, ktorého vybudovanie schválila bývalá vláda vo februári tohto roku, a ani v prípade rekonštrukcie letiska Sliač. Oba projekty boli dlhodobo pripravované odborníkmi na ministerstve obrany, a to na základe dôkladných analýz, odborných podkladov a reálnych požiadaviek. Ak pán minister Naď tvrdí, že v rezorte našiel projekty, o ktorých sa hovorilo, avšak neboli pripravené ani finančne kryté, tak pravdepodobne dostal zlé podklady, alebo účelovo klame,“ uviedol Gajdoš v stanovisku, ktoré poslal agentúre SITA.

Nový minister obrany spomenul, že prehodnotiť by sa mohli aj splátky za spomínané nadzvukové stíhacie lietadlá. Podľa neho totiž koronavírus spôsobí škrty tiež v rozpočte jeho rezortu, ktorý má zaplatiť budúci rok viac ako 500 miliónov eur. Naď začal rokovať o tejto situácii s americkou stranou. Gajdoš v tejto súvislosti tvrdí, že peniaze na nové lietadlá v rozpočte boli.

Desaťtisícové odmeny pre zamestnancov

Zopakoval, že každý projekt bol dostatočné nachystaný a nepovažuje za férové, že Naď kritizuje prácu ministerstva za bývalého vedenia.

Nedávno sa pritom potvrdili informácie, že vodič šéfa služobného úradu zarábal za šéfovania Slovenskej národnej strany (SNS) takmer 4 500 eur mesačne. Niektorí zamestnanci dostali desaťtisícové odmeny.

„Rovnako tak sme si vždy plnili naše medzinárodné záväzky a na základe rokovaní s ministerstvom financií sme nastavili procesy tak, aby sme mali peniaze aj na zvyšovanie platov profesionálnych vojakov, ako aj splátky stíhacích lietadiel, pretože sme nechceli prísť o spôsobilosť nadzvukového letectva. Nikto v tom čase nemohol predpokladať, akú krízu spôsobí koronavírus a aké enormné náklady bude musieť vynaložiť aj ministerstvo obrany na boj proti nemu. Nepovažujem preto za korektné, ak súčasný minister obrany pokračuje v dehonestovaní práce rezortu obrany pod mojím vedením,“ uzavrel Gajdoš. Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo obrany SR.

