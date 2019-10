Exekútori naznačili protiústavnosť Gálovho zákona o zastavení exekúcií, problémy vidia v troch rovinách

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská komora exekútorov (SKE) nenapadne zákon o zastavení starších exekučných konaní na Ústavnom súde SR. Komora však nevylučuje podania exekútorov pre zákon z dielne Ministerstva spravodlivosti SR.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová s tým, že exekútori disponujú právnou analýzou. V nej je podľa komory naznačená možná protiústavnosť zákona rezortu spravodlivosti.

Zákon rozlišuje aj viacero výnimiek

Legislatívu ešte v stredu odobrila Národná rada SR. Zákon predpokladá zastavenie všetkých konaní starších ako päť rokov, alebo takých, v ktorých sa posledných 18 mesiacov nevymohla čiastka 15 eur. Legislatíva rozlišuje aj viacero výnimiek, napríklad sa nedotkne nároku na výživné dieťaťa.

Proti legislatíve neprotestovali iba exekútori, ale aj inkasné spoločnosti či dokonca zdravotné poisťovne. Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) oponuje tým, že zákon odbremení súdy a najmä pomôže ľudom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci.

"Problémy zákona vidí komora exekútorov v troch hlavných rovinách. Prvou z nich je, že zákon nerieši problémy dlžníkov, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky, ale povzbudzuje špekulantov. Druhou problematickou rovinou je, že stále existuje riziko nesúladu niektorých ustanovení zákona s ústavou. A napokon, problém môže byť aj v samotnej vykonateľnosti niektorých častí zákona - spomeňme napríklad povinnosť súdnych exekútorov popri ich bežnej práci zastaviť do 180 dní všetky zákonom stanovené staré exekúcie, hoci podľa ministra spravodlivosti by na to slovenské súdy potrebovali 12 rokov," odpovedala Kolesárová na otázku, kde vidí komora najväčší problém v legislatíve.

Právna analýza návrhu zákona

Komora exekútorov avizovala, že o možných pozmeňovacích návrhoch rokuje priamo s poslancami NR SR. Napokon legislatíva prešla parlamentom bezo zmien.

"Komora si vypracovala právnu analýzu návrhu zákona, ktorá ukázala riziko nesúladu niektorých jeho ustanovení s ústavou. S touto analýzou oboznámila všetkých poslancov Úústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, ktorý o návrhu rokoval 11. júna tohto roka. Navrhli sme aj konkrétne riešenia v podobe možných pozmeňovacích návrhov. Výbor napokon rozhodol tak, ako rozhodol," dodala Kolesárová.

SKE sa ako inštitúcia neobráti na ústavný súd. Nevylučuje však podania od samotných exekútorov. "Slovenská komora exekútorov ako samosprávna organizácia súdnych exekútorov sa nemôže sama obrátiť na Ústavný súd SR. Nemôžeme však vylúčiť, že takýto krok urobia sami niektorí súdni exekútori. V takom prípade je komora pripravená poskytnúť im pomoc v podobe záverov právnej analýzy, o ktorú sa pri rokovaniach opierala," uzavrela hovorkyňa.

Ministerstvo spravodlivosti SR odhaduje náklady na zastavenie starších konaní na viac ako 40 miliónov eur.

